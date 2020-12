Los PadelSpain World Padel Awards buscan a su ganador entre las mejores innovaciones del 2020

Es la última categoría de nuestros premios pero no por ello menos importante que el resto. Los avances tecnológicos también tienen cabida en los PadelSpain World Padel Awards a través del premio a la ‘Mayor Innovación’, porque es justo premiar no solo los adelantos en palas o zapatillas, sino también en otros ámbitos.

Y este año ha sido más complicado que otros designar a los cinco finalistas, puesto que ha habido propuestas a nivel de aprendizaje, de mejoras en el juego, en la enseñanza de los clubes, etc. Cinco proyectos más que interesantes y que habría que aplaudir y premiar pero, como solo puede vencer uno, todos esperan ya tus votos.

¿Cuál elegirás?

Mondo Supercourt XN

Esta nueva superficie de juego desarrollada por Mondo ha sido probada por jugadores profesionales y será el césped oficial del circuito WPT a partir del año que viene.

La gran novedad de este sistema, válido tanto para pistas indoor como outdoor, es la combinación de monofilamentos texturizados, STX y XNOVA, que proporcionan más control entre la fricción (agarre) y el deslizamiento en los desplazamientos, más velocidad de la bola y un bote uniforme en cualquier punto de la pista.

Gracias al efecto texturizado de sus filamentos, Supercourt XN ’'atrapa’' la arena de la pista entre los mismos, evitando que esta quede en la superficie distribuida de forma irregular o se formen acumulaciones a causa del juego.

Pascal Box Pro

Es el único sistema presurizador completo y de alta precisión para pelotas de pádel, en este caso para que los monitores y clubes en sus clases tengan siempre las bolas en condiciones óptimas.

Posee una capacidad para 75 pelotas, que mantiene siempre con la presión reglamentaria, entrenamiento tras entrenamiento, gracias a lo cual podrás exprimir al máximo la vida útil de las pelotas, hasta que tú decidas desecharlas.

Sistema Quick Sys de Drop Shot

La firma de pádel ha conseguido implementar este sistema en sus zapatillas, consiguiendo un ajuste rápido, preciso y con la tensión exacta, siendo rápido de atar y desatar.

Han sustituido los cordones tradicionales por un sistema de cables guiados, mucho menos agresivo para los empeines, ya que disminuyen la fricción y aumentan la precisión en el ajuste.

Con él puedes aflojar y ajustar la zapatilla en menos de dos segundos.

PadelMBA

Este sistema de clases online no es sólo formación e información, es una experiencia de pádel sin precedentes sinónimo de conocimiento e innovación.

Se basa en clases de 10-15 min. al día que podrás ver en cualquier momento, adaptadas a cualquier tipo de jugador, entrenadores o perfiles profesionales dentro del sector.

Podrás mejorar los aspectos técnicos y tácticos de tu juego para posteriormente aplicarlos en tu día a día en la pista, así como aprender todas las condiciones físicas específicas que son necesarias para jugar al pádel. También conocerás las principales lesiones en el pádel, cómo prevenirlas y, en otro de sus módulos, cómo gestionar tu propio club de pádel, todo ello dirigido por los seis profesionales, cada uno en su área, que forman parte del proyecto.

Hello Padel Coach

Se trata de una de las patas de la Hello Padel Academy que Mauri Andrini lleva impulsando desde hace años tanto dentro como fuera de España.

La Hello Padel Coach ofrece a aquellos que se suscriben un sinfín de ejercicios y herramientas para mejorar en todas las facetas del juego (técnica, táctica…), a todos los niveles, desde los primeros pasos y hasta los jugadores de nivel alto y con todos los golpes y situaciones que te puedas encontrar en un partido, así como reglas o ejercicios para poner en práctica lo aprendido.

Además, ha desarrollado una serie de vídeos con los que los monitores pueden aprender nuevos ejercicios que utilizar en sus clases, mejorando así el aprendizaje de sus alumnos y obteniendo mayor rendimiento de las horas de clase.

La Hello Padel Academy ya ha educado a más de 450 monitores fuera de España, así como también a más de 3.000 jugadores en los últimos años. Hoy por hoy cuenta con tres academias fuera de España: Hello Padel Academy Holland, Hello Padel Academy Belgium y Hello Padel Academy England.