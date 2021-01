El viral vídeo de Doncic y su preocupante estadística de triples

“Mis piernas están cansadas, pero no es excusa”, dice Luka Doncic después de la última derrota de los Mavericks ante los Hornets (118-99). El equipo de Dallas ha empezado la temporada con problemas: no tiene a Porzingis (ya está entrenando) y aunque los números generales de Doncic no sean malos (23,8 puntos, 6,3 asistencias y 5,8 rebotes de promedio), si se escarba un poco en ellos, las sensaciones no son buenas, como admite el base. En el último partido se hizo viral un vídeo en el que se le ve en el banquillo lamentándose, pensativo, sin hablar y diciendo que no con la cabeza. Ha sido su peor noche en los cuatro encuentros que lleva: en 25 minutos sumó 12 puntos, 5 asistencias, 2 rebotes, 2 robos y 3 pérdidas, con 4 de 10 en tiro, incluidos 0 de 5 en triples. Precisamente esta última estadística es la que sorprende: en lo que va de competición sólo ha acertado desde la línea de tres dos tiros de los 21 que ha intentado. Lo bueno para él y su equipo es que esto no ha hecho más que empezar.

En este comienzo de la 2020-2021 hay 110 jugadores en la NBA promediando al menos 4 intentos desde el triple por partido. De todos ellos sólo Kelly Oubre (4,8%) tiene peor acierto que Luka Doncic (9,5%)pic.twitter.com/49N1f1IP2W — Losilla (@Losilla_) December 31, 2020