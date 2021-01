Terrible Mila Ximénez: “Espero que Santana se muera antes que yo” y hay más...

Ha habido muchos rumores sobre la salud del mítico tenista Manolo Santana, que ya tiene 82 años. Pero desde la dirección del Mutua Madrid Open han querido, por eso, hacer un comunicado acerca de cómo se encuentra. Aseguran que “se mantiene una constante comunicación con Manolo Santana sobre varios temas relacionados con el torneo, siendo la última de ellas esta misma tarde” y añadía que no ha experimentado ningún cambio en su estado de salud”.

Sin embargo, lo mas duro ha sido el testimonio en Sálvame de Mila Ximénez, que fue su pareja. Como tenista ha sido el mejor”, ha dicho para luego disparar una frase que es un brutalidad: “Pero como persona ha sido y es abominable. Es la peor persona que me he encontrado en mi vida”, ha seguido. No le da pena que se encuentre mal porque considera que él ha ido eligiendo: “Las enfermedades del señor Santana me importan dos mierdas como todo este plató. Me estremece pensar que está en una mala situación, pero está como quiere estar y donde quiere estar. Decidió hace mucho tener esta vida, esta relación, y separarse de la gente que le quiere”, ha continuado Mila. “Esos hijos a los que ha dejado aparcados están protegidos y cuidados por Alba y por mí”

Eso ha sido lo más suave que ha dicho la colaboradora del programa de corazón de Telecinco. El tono ha ido subiendo: “El día que Manolo falte no va a ser para mi ninguna pena. Espero que se muera antes que yo, porque es tan cabrón que todavía me voy yo antes, pero espero que sea él”. Y ha acabado: “Yo tengo relación con los cuatro hijos de Santana, son mi familia. Hablo con los hermanos de Alba casi a diario. Quien se ha ido de la familia ha sido él”.