El posado en ropa interior de la mujer de Chicharito que acrecienta los rumores de separación

Son una de las parejas de moda en el mundo del fútbol. pero su amor podría haber llegado a su fin. Los rumores de separación de Chicharito Hernández y Sarah Kohan llevan tiempo circulando y varios medios estadounidenses aseguran que la pareja no pasa por buen momento. Sin embargo, en las últimas horas ha sido la propia esposa del futbolista mexicano de Los Ángeles Galaxy la que ha alimentado esas noticias con sus posados y sus mensajes en Instagram.

Hace unos días, la ‘influencer’ compartió una serie de fotografías acompañada de sus hijos, Nala y Noah, en el festejo de las fiestas navideñas pero con una destacada ausencia. No se deja ver por ninguna parte al futbolista Javier ‘El Chicharito’ Hernández. Este hecho dio alas a unos rumores que ahora parecen más ciertos que nunca tras sus últimos posados.

La joven modelo australiana publicó una foto muy sexy en la que aparece con un body tumbada en la cama con este enigmático mensaje: «Todo esto no significa nada sin amor». Pero fue todavía más allá en sus ‘stories’, compartiendo con sus seguidores la siguiente reflexión: “La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien has intentado trabajar con mucho empeño. Sólo puedes hacer ciertas cosas para ser compatible, pero no puedes cambiar a alguien para mejorar la relación (...) Déjalo extrañarte y déjalo ir”.