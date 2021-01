El pésame de Nadal a Del Potro, cuyo padre ha fallecido

Juan Martín del Potro lleva tiempo peleando con las lesiones, que han sido una constante en su carrera. Primero la muñeca le tuvo mucho tiempo parado, y ahora la rodilla, con tres operaciones. No juega desde junio de 2019. Pero recientemente ha tenido una noticia peor: el fallecimiento de su padre, Daniel, a los 63 años. El tenista recibió las muestras de cariño de muchos colegas de profesión, entre ellos Rafa Nadal. “Querido @delpotrojuan, te mandamos todo nuestro cariño y afecto para ti y para tu familia en este día tan triste. Nuestro más sentido pésame. Descansa en Paz, Daniel del Potro”, le escriben desde la cuenta de la Rafa Nadal Academy.

Del Potro ha reconocido alguna vez que, aunque no sea amigo de Nadal, tienen una buena relación. En la pista han vivido batallas épicas, con once triunfos para el español y seis para el argentino. En 2018 se llegaron a enfrentar en tres de los cuatro Grand Slams del curso, con triunfos para Rafa en Roland Garros y Wimbledon y victoria para Martín en las semifinales del US Open, de las que el zurdo se tuvo que retirar por lesión. Del Potro tiene en su palmarés un Grand Slam (US Open 2009) y nadie duda de que sin lesiones poseería alguno más.