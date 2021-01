El extraño once del Real Madrid de Zidane contra el Alcoyano: el día de los invisibles

Lunin, el portero suplente, ha jugado 0 minutos esta temporada. Odriozola, 57. Militao ha disputado 3 partidos; Marcelo, 7; Mariano, 8. Son los invisibles de Zidane, que no cuenta con ellos en los momentos complicados, porque no se fía, pero tampoco en los momentos felices, porque no quiere cambiar el equipo cuando las cosas funcionan. Marcelo es uno de los suyos, pero no está, físicamente, para contar con él y Mariano ha jugado cuando no podía hacerlo Benzema. Los otros tres (Lunin, Odriozola y Militao), apenas importan. Pero esta noche, frente al Alcoyano, en la Copa del Rey, pueden tener sus minutos e intentar demostrar a Zidane que están ahí, que se fije en ellos cuando repasa con la mirada la plantilla que tiene.

El siguiente con menos partidos jugados es Odegaard, que ha participado en nueve encuentros hasta ahora, que ha entrenado esta semana, que entrenó ayer y que, sin embargo, no ha en entrado en la lista. Es un misterio lo que sucede con el noruego. Es verdad que tiene unas pequeñas molestias físicas, pero también que Zidane no cuenta con un jugador que llegó este verano para dar algo de aire a los clásicos del centro del campo.

Empezó con minutos, no destacó, se lesionó y se ha unido al grupo de los que Zidane no ve cuando piensa en algún cambio. Por delante de él están los titulares (Modric, Kroos, Casemiro) y después Valverde e Isco. Odegaard no aguanta más y, según aseguraba ayer el Marca, ha pedido salir para poder seguir jugando, como hacía en la Real Sociedad.

Los más críticos le echan en cara a Zizou los buenos minutos que tienen lejos del Madrid futbolistas como Reguilón y Jovic, que ha sido irse del conjunto blanco y hacer dos goles. Con Odegaard podría suceder algo parecido porque ya ha demostrado que es un futbolista con talento. Se le reprocha al técnico que no confíe de manera constante en jugadores jóvenes como sí hace con otros veteranos: «Cuando estás dentro tienes que mostrarlo con la competencia porque aquí siempre hay una competencia muy fuerte», decía el entrenador cuando le preguntaron por algunas salidas. «Pero la culpa no es del entrenador, los jugadores tienen que demostrar lo que valen», continuaba en la conferencia de Prensa antes del encuentro. Quería explicar que él busca lo mejor para el equipo, sin tener en cuenta la edad de los futbolistas: «Lo fácil es decir que la culpa la tengo yo. Yo quiero a mis jugadores siempre. También se hablaba en su momento de Reguilón, que la culpa fue mía. Los jugadores que se quedan aquí saben lo que tienen. Es el Madrid y es complicado, difícil. Lo he vivido de jugador».

Zidane habló antes de dar la convocatoria para el encuentro de esta noche, así no tuvo que responder acerca precisamente de la convocatoria. Es decir, no tuvo que responder sobre la situación de Odegaard. En la lista están Lunin y Odriozola, Militao (y no Ramos ni Varane), Blanco, Chust, del filial (y no Modric). Y por más vueltas que se le dé, de detrás hacia delante, arriba o abajo, no aparece el noruego.

Así que el once más probable es inédito: Lunin; Odriozola, Nacho, Militao, Marcelo; Casemiro, Fede Valverde, Isco; Marco Asensio, Vinicius y Mariano.