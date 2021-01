California, nueva parada del PGA Tour

Debido a la pandemia de COVID-19, el TOUR canceló el pro-am este año. A resultas de ello el torneo se disputará en sólo dos campos en lugar de los tres habituales. El Nicklaus Tournament Course y el Stadium Course ambos en el complejo PGA West.

Cada golfista jugará tres rondas en el PGA West Stadium Course y una ronda en el PGA West Nicklaus Course. El Stadium Course es un par 72 de 7.113 yardas que fue diseñado por Pete Dye en 1986. El Nicklaus Course es un par 72 que mide 7.159 yardas.

La cancelación del pro-am no sólo ha eliminado a La Quinta CC de la rotación, sino que también hará que el corte se produzca después de 36 hoyos en lugar de los 54 habituales de años anteriores.

The American Express es un evento cuya participación está compuesta por el total de 156 golfistas. Trece de los cincuenta primeros en el Ranking Oficial Mundial de Golf están entre los que hacen el viaje a La Quinta.

Ambos campos suelen ser de los más fáciles de puntuar en relación con el par. Con pares 5 accesibles y pares 4 cortos. El Stadium Course, diseñado por Pete Dye, tiene muchas comparaciones con el TPC Sawgrass, una de ellas es la frecuencia con la que entran en juego los obstáculos de agua. El Nicklaus Course se incorporó a la rotación de torneos en 2016 y debería ser el más fácil de los dos, ya que tres de los cuatro pares 5 tienen menos de 550 yardas. El reciente ganador del Sony Open, Kevin Na está empatado con el récord del campo (62) en el Nicklaus Course.

Esta semana será el primero de los muchos campos de Pete Dye que el Tour jugará esta temporada, y como en todos los diseños de Dye, el golf de posición será esencial. Ambos campos no tienen mucho rough, lo que significa que las calles en regulación importan menos que tener los ángulos correctos para acceder a unos greens ondulados.

Entre los favoritos para el torneo deberían estar jugadores del tipo de Russell Henley, Patrick Reed o Matthew Wolff, sin olvidar a Patrick Cantlay o Tony Finau.

No habrá participación española tras la retirada de Jon Rahm, por precaución, al notar unas molestias.