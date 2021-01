Pepe se pelea con un compañero sobre el césped

Pepe protagonizó un momento de gran tensión nada más terminar el partido de su equipo, el Oporto, contra el Farense (1-0) en la Liga portuguesa. El exjugador del Real Madrid fue a saludar a su compañero Loum N’Diaye y este le dijo algo que no gustó a Pepe. Intercambiaron entonces empujones, algún manotazo y palabras a gritos. La rápida intervención de sus compañeros y del árbitro evitó que el incidente fuera a más.

A coise esta preta ente PePe e Loum #FCPorto pic.twitter.com/PXHY6kpfiS — NOTA 🦁SCP💚 (@NotaNaConta1906) January 25, 2021

El entrenador del Oporto, Sergio Conceiçao, comentó el incidente en la conferencia de prensa posterior al partido: “Es un episodio que no es bonito de ver, pero ocurre en el fútbol. Para resolver la situación, que está prácticamente resuelta, estoy yo y el grupo de trabajo. No hay ningún problema. Preferiría que no ocurriera, pero es parte del fútbol”.

Loum N’Diaye se disculpó a través de su cuenta de Twitter: “Me gustaría pedir disculpas a todos los fans del Oporto por el desafortunado incidente que ocurrió esta noche. Esto nunca debió haber pasado. Pepe es un hermano mayor y aprendí mucho de él. A veces, el deseo de ganar en un partido hace que sucedan cosas desafortunadas de un lado o del otro. Siempre he sido un modelo de disciplina y devoción por el club y pretendo que siga así”.