La victoria de Jessica Korda abre al temporada en el LPGA Tour

No es fácil, tras firmar un 60, seguir concentrada en el torneo. La mayor de las Korda lo consiguió en el Diamond Resorts Tournament of Champions que abre la temporada del Ladies PGA Tour. Danielle Kang, una maestra con el putter durante toda la semana, no pudo convertir su putt de cinco metros para empatar.

A sus veintisiete años ha sido el sexto título de Korda en el LPGA Tour. La primera desde la temporada 2018, donde comenzó con una victoria en Tailandia, después de una importante cirugía de mandíbula. Cerró con un 66 para terminar empatada con Kang con 24 bajo par.

“La primera vez que he ganado delante de mis padres”, dijo una radiante Jessica. “Ayer mi padre cumplía cincuenta y tres años. Ha sido una semana muy buena”.

El Tournament of Champions marcó la cuarta vez que Korda gana en su debut en la temporada, sumándose al ISPS Handa Women’s Australian Open de 2012, el Pure Silk-Bahamas LPGA Classic de 2014 y el Honda LPGA Thailand de 2018.

Fue un duelo de americanas, en la recta final, con una Kang aparentemente imperturbable que vio cómo su ventaja de cuatro golpes disminuía por completo mientras las hermanas Korda se turnaban para atacarla. El domingo fue la primera vez que Nelly y Jessica Korda jugaron en un grupo final en la última ronda, y no decepcionó.