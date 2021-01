Jon Rahm, protagonista en Torrey Pines

Un recorrido de grato recuerdo para Jon Rahm, donde un putt en el hoyo 18 para llevarse la victoria, le abrió la puerta del olimpo del golf.

Rahm, que no pudo jugar la semana pasada por una pequeña molestia dijo que su opinión sobre los informes y las conversaciones sobre su retirada del American Express de la semana pasada fue “exagerada”. Confirmó que tuvo un pequeño pellizco muscular mientras trabajaba en el gimnasio y decidió que no quería forzar la situación. Eso es todo.

“Creo que fue más bien un exceso de trabajo en el invierno, tal vez por no haber descansado. Y podría haber jugado la semana pasada. Sólo quería estar 100% seguro de que iba a estar bien para esta semana”, dijo Rahm ayer miércoles después de su ronda pro-am en el Farmers Insurance Open. “Es un año largo. Podría haber presionado y jugar la semana pasada, pero no quería sacrificar eventos en el futuro, así que por eso decidí no jugar. Pero el lunes ya no me dolía nada, sino que, además de ser precavido, no habría sido capaz de golpear bolas y practicar a última hora del martes o el miércoles”.

“Físicamente me siento muy bien, así que no hay de qué preocuparse. No fue muy grave”.

Es seguro decir que Rahm ama Torrey Pines. Ganó el Farmers Insurance Open en su debut en 2017, empató el quinto puesto en 2018 y terminó segundo en 2020. Le encanta pasar sus vacaciones allí. Le encanta el ambiente de esta pequeña comunidad residencial. Coloca muchos números rojos en sus tarjetas cuando juega en Torrey Pines: firma 73 birdies/águilas en cuatro salidas.

Y lo más importante, se comprometió allí.

Fue amor a primera vista a pesar de las espantosas condiciones que soportó la primera vez que jugó en Torrey Pines en el invierno de 2016.

“Soplaban el viento, llovía y lo jugamos pensé que era el campo de golf más difícil del planeta”, dijo Rahm. “No creo que hayamos pegado nada menos que un hierro 6 en cualquier green, era absolutamente ridículo”.

“Pero sí, fue amor a primera vista. Esta costa es tan parecida a la que crecí (en España), los acantilados y la mirada que se tiene sobre los acantilados y el océano. Tengo una gran sensación de estar en casa. Crecí sobre la hierba Poa annua, así que es algo nostálgico y creo que esa es una de las principales razones por las que me gusta tanto. Siempre es una fecha que tengo marcada en el calendario. Me encanta esta semana”.

El ganador de cinco títulos del PGA Tour y seis del European Tour comenzó su año en el Sentry Tournament of Champions, donde empató en la séptima posición. Terminó su 2020 con dos victorias con un empate en el séptimo puesto en The Masters y un empate en el segundo puesto en el Zozo Championship en Sherwood.

También comenzó el año con un nuevo equipo. El número 2 del mundo tendrá finalmente una bolsa completa de palos Callaway y utilizará una bola de golf Callaway.

“En realidad quería jugar la semana pasada para hacer rondas con el material Callaway”, dijo Rahm. “El único torneo que he jugado es el de Hawaii, donde tienes “lies” un poco locos, viento y un campo de golf un poco inusual, ¿verdad? Así que en todo caso, no es que haya sido negativo, pero tenía ganas de jugar un torneo en el que los greenes son perfectos, condiciones muy similares a las que practico en Scottsdale”.

“Lo que pasa, pasa. Es lo que hay. No voy a darle demasiadas vueltas. Hemos tomado una decisión. Como dije, podría haber jugado, pero decidí no hacerlo”.