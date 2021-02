Lluvia de estrellas en el desierto Saudí

Los campeones ganadores de un “Major” Shane Lowry, Sergio García, Phil Mickelson, Patrick Reed, Justin Rose y Henrik Stenson mostrarán su habilidades en la tercera edición del Saudi International.

Se unen a estos últimos otros tres poseedores de un grande, el número uno del mundo Dustin Johnson, el campeón del US Open 2020 Bryson DeChambeau y el defensor del título Graeme McDowell, lo que significa que un impresionante total de nueve campeones de “Majors” estarán entre los participantes estelares del Royal Greens Golf & Country Club.

El actual campeón del The Open Championship, Lowry, el ganador del Open de Estados Unidos de 2013 y medallista de oro olímpico, Rose, el campeón del The Open Championship de 2016 y medallista de plata olímpico, Stenson, y el campeón del The Masters de 2017, García, se unen al ganador del Open de Estados Unidos de 2010, McDowell, en su intento de empezar el año con fuerza y dar pasos hacia la consecución de sus puestos en el equipo europeo de la Ryder Cup en Whistling Straits.

Lowry no ha ocultado su ambición de clasificarse para su primera Ryder Cup, comentando: “¡Realmente quiero empezar rápido en 2021 y tratar de asegurar mi lugar en el equipo lo antes posible! No puedo imaginar lo estresante que será si me quedo fuera de la clasificación para el equipo a medida que nos acercamos a las pruebas finales de clasificación”.

El contingente estadounidense de campeones de Major también tendrá sus ojos puestos tanto en el trofeo como en una plaza en el equipo de la Ryder Cup de Estados Unidos, con el cinco veces campeón de un grande Phil Mickelson, que regresa por segundo año consecutivo, mientras que el ganador del The Masters de 2018, Patrick Reed, vuelve por tercera vez, para deleite de los escolares de The World Academy en King Abdullah Economic City (KAEC), a los que ha disfrutado en sus dos visitas anteriores.

Reed, dijo: “Esta es la tercera vez que juego en el Saudi International y estoy realmente emocionado de volver a ver a todos los niños de The World Academy y saber cómo les va con el golf. Han sido muy generosos en su acogida y apoyo en años anteriores y estoy deseando ver cómo progresa todo, ya que Golf Saudi trabaja muy duro para hacer crecer el juego y proporcionar a los niños tantas oportunidades de golf inspiradoras”.

Majed Al Sorour, director general de la Federación de Golf de Arabia Saudí y de Golf Saudí, dijo: “Se trata de otro fantástico grupo de nombres de talla mundial que anunciar y estamos encantados de poder contribuir a ilustrar que Arabia Saudí está abierta y es capaz de acoger importantes eventos deportivos. También quiero aprovechar esta oportunidad para reconocer y agradecer a todos nuestros socios y patrocinadores, ya que trabajamos juntos hacia el objetivo de hacer que nuestro torneo esté entre los mejores del mundo”.