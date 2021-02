“Me siento un señor de 71 años”. Los comentarios de Ibai Llanos en la Super Bowl

Ibai Llanos es una estrella en las nuevas pantallas, uno de los “streamers” más relevantes en la plataforma Twitch, pero además es un gran aficionado a los deportes. Son habituales sus comentarios sobre fútbol en las redes sociales y recientemente entrevistó a Gerard Piqué en su canal.

Pero la Super Bowl es un terreno que se le escapa. Ibai no disimula y comenta con humor en las redes el gran evento de la temporada de fútbol americano. “¿Super Bowl? Ni idea de eso. Perdón por andar ocupado leyendo “El Libro Troll” del increíble maestro Rubén Doblas. Casi no me queda tiempo para preocuparme por eventos irrelevantes que no dejan volar mi imaginación”, comentaba en Twitter cuando comenzaba el partido.

Con la actuación de The Weeknd en el descanso se fue animando. “The Weeknd es música para follar, ¿no?”, comentaba cuando entró al campo el cantante canadiense para amenizar el intermedio.

Y después mostraba su desencanto por la ausencia de Rosalía en la gran actuación. “Oye, ¿pero aquí no iba a salir Rosalía?, ¿qué cojones ha pasado?”, se preguntaba.

Su desconocimiento del juego quedaba reflejado en el siguiente tuit, en el que se comparaba con un hombre de 71 años tratando de entender Whatsapp por primera vez. “¿Alguien me puede explicar por qué robar el balón en la Super Bowl se celebra como si hubieran ganado un mundial? se han puesto 17 tíos a bailar y a hacer retos de tiktok, pensaba que se había acabado el partido, me siento un señor de 71 años entendiendo whatsapp viendo esto”, afirmaba.