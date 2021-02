La LPGA trata de evitar otro caso Sophia Popov

Para empezar, los cambios eliminan la angustia que rodeó la victoria de Sophia Popov en el AIG Women’s British Open 2020. Popov no fue la primera no miembro en ganar un major, pero fue única en el sentido de que era una veterana de la LPGA que había perdido recientemente su estatus y estaba compitiendo en el Symetra Tour.

A partir de este año, si una no miembro gana un campeonato importante, obtendrá la condición de miembro de la LPGA durante cinco años. (Antes eran dos años).

Además, la no miembro recibirá ahora puntos oficiales y dinero por cualquier victoria después de aceptar la afiliación al circuito. Después de que Popov ganara, aceptó la afiliación y empezó de cero. Su dinero de Royal Troon no era oficial, y no ganó ningún punto para la CME Race to the Globe, lo que la dejó fuera de la ANA Inspiration y del CME Group Tour Championship.

Popov tampoco estuvo en el evento que siguió inmediatamente a Royal Troon, en Arkansas, porque un no miembro no podía ocupar el puesto que ocupaba el ganador de la semana anterior. Esa regla también ha cambiado. Si un no miembro gana un evento y se hace miembro, ahora puede ocupar su puesto la semana siguiente.

Otro cambio en la victoria: Si un miembro compite con la exención de un patrocinador en un evento sin corte, recibirá puntos oficiales y dinero por la victoria.

El año pasado, Popov no fue el único no miembro que ganó un major. A Lim Kim ganó el Abierto Femenino de Estados Unidos en diciembre y aceptó la afiliación para 2021. Está previsto que comience su temporada de novata en la LPGA en el Kia Classic en marzo.

Por desgracia, ninguno de estos cambios es retroactivo. Tanto Kim como Popov tendrán exenciones de dos años.

Otros cambios para la temporada 2021 incluyen el regreso de la clasificación local en los eventos designados, el regreso de los caddies obligatorios en los eventos de la LPGA y una política de cronometraje en posición, que comenzará en el Kia Classic. El nuevo componente de ritmo de juego permite ahora a los oficiales cronometrar a las jugadoras incluso cuando su grupo está en posición en relación con el grupo que las precede.