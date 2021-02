Las 10 reglas de una tronista para casarse con un futbolistas y una es que le “soben”

Ahora que se hace público todo en las redes sociales, María Hernández, ex tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa” y reconvertida en influencer ha sacado a la luz las diez condiciones que le ha puesto al futbolista Rubén Castro para que puedan casarse. El delantero, a sus 39 años y después de una larga carrera como futbolista en el Dépor, Betis o Las Palmas apura sus últimos años de futbolista en el Cartagena. Ahora piensa en boda, pero antes María Hernández le va a obligar a firmar unas cláusulas, como hacen los futbolistas cuando fichan por algún equipo.

Son estas 10

1) Que le haga el desayuno porque le “da mucha pereza” levantarse y ponerse a hacerlo

2- Un masaje diario: “Me encanta que me soben. Siempre me duele algo, así que no puede faltar”

3- Que pida perdón y los enfados se le pasen rápido: “Si nos enfadamos alguna vez, que venga a pedir perdón de vez en cuando. Y que el enfado se le pase, como mucho, en 30 minutos”

4. Que se haga fotos con ella.

5. Que salga en los vídeos de MTMad

6. “Que no haya que pedirle un beso o un abrazo”.

7. Que la quiera mucho para siempre.

8. Que le haga la compra todos los días: “Me da mucha pereza, no me gusta nada. De hecho, muchas veces lo pido online para ahorrármelo”

9. “Siempre me tiene que sorprender”

10. Que baile por toda la casa escuchando música.