Victoria Abril y las vacunas de las infantas Elena y Cristina hacen explotar a un deportista

Victoria Abril ha sido noticia por su discurso negacionista contra las vacunas para la covid-19 y contra las cifras de muertos por la pandemia ofrecidas por las autoridades. Esta actitud, criticada y rebatida por los expertos, como la epidemióloga Margarita del Val, indignó al atleta Roberto Sotomayor, que mostró también en redes sociales su malestar por el hecho de que las infantas Elena y Cristina se vacunaran en Emiratos Árabes Unidos aprovechando una visita a su padre, el rey emérito Juan Carlos I.

Estas fueron las polémicas declaraciones de Victoria Abril sobre la pandemia por la covid-19 y las vacunas: “Ahora somos cobayas y nos ponen experimentos sin probar que nos meten rapidito, y que no solo no están funcionando, sino que desde que tenemos vacuna hay más positivos, más enfermos y más muertes. Llevaba un año callada y no podía más. Los muertos de covid no son ni el 10% de los muertos de cada año. En Francia, de cáncer, mueren 300.000 al año. Por enfermedades cardiovasculares y diabetes, otros 300.000. Y la gripe, entre 10.000 y 20.000. Así que la covid no habrá matado este año ni siquiera el 5%. Si tengo que pasar por conspiracionista, paso. Pero no me hagas comulgar con ruedas de molino”. Este martes, la actriz pidió perdón, a su manera.

“Yo no soy actriz de teatro, pero ella tampoco es viróloga, claramente”, le respondió en laSexta Margarita del Val, quien defendió el uso de las vacunas: “Son eficaces, son una maravilla y son muy seguras, porque ya se han aplicado muchas dosis, se ha visto en 10 semanas la efectividad que tienen. Solo nos faltan dosis”.

El atleta Roberto Sotomayor también criticó el comportamiento de Victoria Abril y su forma de pedir perdón por el mencionado discurso. “Victoria Abril pidiendo disculpas sin la mascarilla puesta. ¿Veis por qué siempre fue una gran actriz?”, escribió el deportista en su cuenta de Twitter.

Victoria Abril pidiendo disculpas sin la mascarilla puesta.



Veis por qué siempre fue una gran actriz? — Roberto Sotomayor 🇪🇺🇪🇦🔻🏳️‍🌈 (@SuperRoStar) March 3, 2021

Sotomayor también recurrió a las redes sociales para mostrar su postura por el hecho de que las infantas Elena y Cristina ya se hayan vacunado: “Republicano hasta la muerte”.