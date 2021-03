La fiesta de Mourinho con Snoop Dogg

José Mourinho dejó huella en su paso por el Chelsea. No sólo por los títulos, también por su relación con los jugadores incluso fuera del campo. “Fue bueno para los chicos. Hubo momentos en que hicimos la pretemporada en Estados Unidos y él organizaba una fiesta”, explica el ex futbolista del equipo londinense Wayne Bridge al diario “The Sun”.

“Y cuando digo hacer una fiesta, me refiero a que Snoop Dogg está allí, todos están allí”, añade el ex jugador, que no siempre tuvo una buena relación con el técnico portugués.

Bridge reconoce que una vez perdió un poco los nervios. Estaban en un entrenamiento y Mourinho le reprochaba todo lo que hacía. “Todo estaba mal”, dice. El lateral izquierdo, mundialista con Inglaterra, se giró y le dijo: “¿qué coño te pasa?”. Pero Mourinho no le dijo nada. “¿Cuál es tu puto problema?”, le volvió a decir Bridge. Y Mourinho no le contestó y no le dirigió más la palabra.

“Eso pasaba cuando estaba harto de ti o quería hacer que reaccionaras”, explica el ex futbolista, que reconoce que después arregló sus diferencias con Mourinho. “Pero ves cómo trata a algunos jugadores y piensas a veces que es un poco duro”, añade.