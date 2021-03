Así es Madison LeCroy, la presunta causante de la separación de Jennifer López y Alex Rodríguez

Madison LeCroy parece estar en el fondo de la ruptura entre Jennifer López y Alex Rodríguez. LeCroy es la presunta amante del ex jugador de béisbol, aunque las dos partes lo han negado. Madison sí admite que han hablado por teléfono.

LeCroy se hizo famosa a partir del reality “Southern Charm”, que comenzó a emitirse en 2014. Desde entonces se ha convertido en una reconocida influencer además de tener su propio salón de belleza, su verdadera profesión.

Madison tiene un hijo de 8 años con el que suele aparecer en las redes. Especialmente en Instagram, donde llama la atención también por sus sugerentes posados.

Esa última imagen la acompaña de un texto en el que habla de su relación con la cirugía plástica, en la que confiesa haberse hecho algunos “arreglos”. “Cirugía plástica son dos palabras en las que no había pensado mucho. Nunca pensé que necesitaría, y mucho menos desearía, cirugía plástica”, dice. “Sin embargo, después de dar a luz a un bebé de 10 libras hace ocho años, ya no me sentía segura de mi propia piel. Siempre he estado obsesionada con el fitness y he sido consciente de lo que estaba comiendo, pero a veces, sin importar tu dieta y el ejercicio que hagas, hay partes que no se recuperan del todo. Las mujeres nunca deben sentirse avergonzadas por hacer algo que les haga sentir más seguras de sí mismas o que se amen más a sí mismas. Si te hace sentir mejor contigo mismo, ¡hazlo! Si tu hermana, madre, hija o amiga está considerando hacer algo para aumentar su confianza y autoestima, ¡apóyala!”, dice.

Madison LeCroy es imagen de varias marcas y en los últimos meses se la ha relacionado también con un ex jugador de la NFL, James Cutler. LeCroy tiene 465.000 seguidores en su cuenta de Instagram.