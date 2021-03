El enigmático mensaje de Zidane sobre Hazard

“Tenemos que partir de cero, no hemos hecho nada y tenemos que mostrar otra vez muchas cosas y hacer un gran partido, sin pensar en lo que hicimos en la ida”, ha dicho Zidane acerca del Real Madrid-Atalanta de la Champions del martes.

Ha comentado la nueva lesión de Hazard de manera enigmática: “Algo está pasando y esto es nuevo para él, se ha lesionado pocas veces en su carrera, le queremos ayudar y espero que en breve esté otra vez con nosotros. Todos queremos verle jugar, pero en este momento no se pueden hacer las cosas como él quiere y vamos a tener paciencia y esperar”. El entrenador francés ha acabado harto de las preguntas sobre el belga. “Quiero que le vean como jugador, no sé si conmigo u otro entrenador, pero va a llegar y hay que tener paciencia”. Luego ha negado que haya un problema: “Tenemos gente muy competente, pero hay cosas que no se pueden explicar, buscamos lo que está pasando, pero al final estas cosas pasan en el fútbol, no sé por qué: la pretemporada, la acumulación de partidos, también la cabeza, que influye mucho. Vamos a intentar recuperarlo”, ha vuelto a decir el entrenador del Real Madrid.

Pero el entrenador no se queja de las lesiones: “Soy como soy, no voy a gritar o hacer cosas que no soy yo. Tengo la suerte de poder estar aquí”

Uno de los favoritos de Zidane es Rodrygo: “Es un jugador que se ha adaptado a nuestra Liga, es de presente y de futuro, tiene mucha calidad para hacer cosas en el campo y estamos contentos con él”.

El técnico ha asegurado que no le preocupa la sanción de Casemiro, que vio una tarjeta en la ida y cumple sanción. Dice el francés que tiene jugadores para sustituirle.

Asensio, tras la baja de Hazard, puede jugar: “Siempre queremos más de él y de todos, pero cada uno opina, yo estoy con él y con todos y siempre aporta algo al equipo como lo está haciendo cuando juega. Le pedimos goles y van a llegar con el tiempo.”

Uno de los que puede ser titular por las bajas es Fede Valverde: “Él quiere estar con el equipo, sabemos lo que nos puede dar, está preparado como todos”, ha dicho el entrenador sin dar más pistas”.

También le han preguntado por la defensa de tres que probó contra el Elche: “Podemos jugar así, lo hemos hecho en varios partidos, es parte de nuestro juego o hacerlo con cuatro. Ya veremos como lo hacemos contra la Atalanta”. Para Zidane, el equipo italiano va a ser ofensivo y habrá que hacer un partido muy serio para poder pasar.