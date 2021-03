La presentación de la programación de DAZN F1 y el tercer aniversario de la plataforma en España contaron con un invitado muy especial, Fernando Alonso, a una semana de arranque del Mundial, mostró sus sensaciones y comentó cómo afronta el campeonato que arrancará el último fin de semana de marzo. “Me siento bien, contento de volver al paddock y de volver a la Fórmula Uno. He estado un poco ocupado estos años, no es que haya estado tirado en el sofá de casa, así que lo he echado de menos de un modo marginal porque he estado muy ocupado. Pero es muy bonito volver a los entrenamientos, a unos coches tan sofisticados, conducir estos coches, volver a hacer una vuelta de formación, las salidas, la emoción de las primeras curvas, todo el entramado estratégico que hay en una carrera, cuidar los neumáticos, todas estas variantes que tiene la Fórmula Uno, que la hacen muy especial. Estoy contento de volver y ojalá que sea un buen año para todos y que se vean buenas carreras. En F1 hay un calendario muy ambicioso, con 23 carreras, ojalá se puedan hacer todas y, también, con público dentro de unos meses”, afirmó.

El bicampeón del mundo relativizó todo lo sucedido el pasado fin de semana en los entrenamientos que se celebraron en Bahréin. “Hay una cantidad de cosas infinitas que probar, así que no le das mucha importancia ni a tus tiempos ni a los rivales, porque no sabes lo que están haciendo en ese momento. Creo que nos falta trabajo, nos falta un pelín de entender algunas cosas en el coche, aún intentar encontrar las prestaciones que sí que vemos en la fábrica y que, quizá, en pista todavía tenemos que desbloquearlas, pero, poco a poco. Estoy contento y llegue lo que llegue en estas primeras carreras las voy a disfrutar y a exprimir cada vuelta, tanto en las sensaciones dentro del coche como fuera. Llego, digamos, con una puesta en escena muy relajada y con ganas de disfrutar cada momento”, comenta. El A521 de momento no transmite buenas sensaciones y el primer gran desafío para el asturiano será intentar alcanzar la Q3 en la primera carrera de la temporada.