El drama de Ansu Fati: podría tener que pasar otra vez por el quirófano y se pierde la temporada

Ansu Fati fue la sensación del Barcelona en el arranque de temporada. Al igual que lo que ha terminado pasando con Pedri, Koeman no lo dudó pese a que todavía no había cumplido los 17 años, y al ver su calidad y que respondía lo puso de titular habitual. Pero sólo aguantó 10 partidos, siete de Liga y tres de la Champions. En el fatídico partido contra el Betis del 7 de noviembre se lesionó en la rodilla, y era de gravedad. Se desgarró el menisco de la rodilla izquierda y tuvo que pasar por el quirófano, lo que en principio le iba a tener cuatro meses de baja. Ya ha pasado ese tiempo y lejos de estar cerca de reaparecer, la temporada parece haber terminado para él, según una información de “Catalunya Ràdio”.

Esta información explica que la recuperación del delantero no va como se esperaba, que en los últimos entrenamientos aumentó la carga de trabajo y la rodilla no respondió bien. En la emisora aseguran que el joven internacional con España es posible que tenga que pasar por el quirófano por tercera vez. ¿Tercera? El club azulgrana nunca informó de la segunda operación a la que fue sometido. La decisión se tomará en los próximos días, pero casi con toda seguridad el prometedor futbolista se perderá lo que falta de curso. Le queda mucho fútbol por delante en una carrera que apenas acaba de comenzar, aunque no va a poder participar en su primer gran torneo con la selección, la Eurocopa del próximo verano.

Ansu Fati ha jugado este curso 596 minutos en los diez partidos que ha disputado. Pese a que lleva cuatro meses y medio sin jugar, sigue siendo el tercer máximo goleador del Barcelona, con cuatro tantos, empatado con Dembélé y sólo superado por los ocho de Griezmann y los 23 de Messi.

Coutinho, también

En una época de buenas noticias para el Barcelona, que está mostrando buen nivel futbolístico, se ha reenganchado a la lucha por la Liga y disputará la final de Copa, las lesiones son la mala noticia. A la de Ansu de larga duración se unió la de Coutinho, que también estaba cerca de reaparecer y al que han tenido que intervenir de nuevo en la rodilla. No jugará tampoco esta temporada. Lo del brasileño en el Camp Nou, que es el fichaje más caro en la historia del club (145 millones de euros en enero de 2019, aunque todavía queda una parte por pagar), no ha funcionado en ningún momento, pese a que en el comienzo de esta campaña Koeman estaba contando con él.