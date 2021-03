El Real Madrid y el Barcelona pierden peso en la selección española

El Real Madrid y el Barcelona han perdido peso en la selección. Está claro que el fútbol ha cambiado, pero los dos grandes de la Liga española son los que históricamente aportan más futbolistas al equipo nacional. En el «arranque» del Mundial de Qatar 2022, el primer partido de la fase de clasificación, sólo había un jugador de estos dos conjuntos: el capitán, Sergio Ramos, indiscutible pese a que acaba de salir de una lesión, aunque Luis Enrique lo protegió quitándolo al descanso para que entrara Iñigo Martínez, con lo que la segunda mitad comenzó sin ningún futbolista de las dos potencias. El Barça aportó a tres hombres a la convocatoria y el primero (y único) en salir fue el último en llegar: Pedri. Se puso el marcador cuesta arriba con el empate y el técnico asturiano no tembló en sacar a los novatos para intentar la remontada, pues junto con Pedri debutó Bryan Gil, el primer futbolista del Eibar que es internacional. Busquets y Jordi Alba lo vieron desde el banquillo.

También había tres futbolistas del Manchester City y todos partieron desde el comienzo: Rodri, Ferran Torres y Eric García, llamado pese a que no cuenta para Guardiola, una vez que ya tiene cerrado su regreso al Camp Nou el próximo curso. Pero Luis Enrique le tiene fe y lo llamó, pese a que todos los seleccionadores dicen que sólo cuentan con los futbolistas que jueguen en sus clubes. No es el primero que se contradice en ese sentido, y no es el último que lo hará. El líder de la Liga es el Atlético y Koke y Llorente estaban en el césped, aunque este último fuera de su posición. Aunque, en realidad, ¿cuál es su posición? Simeone ha convertido a un mediocentro en un atacante, y Luis Enrique ha visto en él a un lateral derecho, aunque ha ayudado la «crisis» que hay en esa posición con las lesiones de Jesús Navas, Carvajal y Sergi Roberto. Tiene tanta energía y tanta confianza el jugador rojiblanco que es capaz de rendir en el sitio en el que lo pongan. Su superioridad física es aplastante, aunque a sus centros les faltó calidad.

No había más equipos repetidos en la apuesta inicial del entrenador de la Roja: un futbolista de Athletic Club, Valencia, Betis, Juventus y Leipzig; y después se unirían el Liverpool, el Eibar y la Real Sociedad. De España a Alemania pasando por Italia e Inglaterra.

La selección que ganó el Mundial de 2010 tenía a siete jugadores del Barcelona en el equipo que disputó la final, más tres del Real Madrid. Sólo el lateral izquierdo, Capdevila, rompía la dinámica. Pero el fútbol ha cambiado y España también, como demuestra que los dos clubes referentes ya no reinan en la Champions. La Roja sigue buscando definirse para recuperar la gloria que tenía hace no tanto. Ha pasado del último recuerdo, que fueron los seis goles marcados a Alemania en la Liga de las Naciones, a un pobre empate con Grecia y en casa para empezar el camino al Mundial ya con problemas.