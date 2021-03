El palo de Alfonso Reyes al ministro Manuel Castells

Alfonso Reyes además de presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales y ex jugador internacional es un amante de la Historia. Uno de sus entretenimientos principales, si no el que más, es la lectura como deja traslucir en sus numerosas entradas en las redes sociales. Su cuenta de Twitter supera los 55.000 seguidores y sus dardos a la clase política, especialmente al Gobierno de Pedro Sánchez son habituales. El último ha ido dirigido a Manuel Castells, ministro de Universidades.

Castells aseguró que Leopoldo Alas Clarín (1852-1901) fue fusilado en la Guerra Civil cuando falleció 35 años del inicio de la contienda. El ministro confundió al padre con el hijo Leopoldo que sí fue fusilado cuando era rector de la Universidad de Oviedo. De ahí el tuit de Alfonso Reyes: “Clarín fusilado. Gravina, Churruca y Cervera, franquistas. Seguro que tenemos políticos con altura intelectual pero no vendría mal un puñado de ellos de finales del XIX, principios del XX. Al menos con su formación y conocimientos”. La publicación de Reyes incluye una mención a los franquistas de “nuevo cuño”: “Gravina, Churruca y Cervera”. A cuenta de esta polémica, el que fuera pívot de la selección tuiteó: “¿Para cuándo la retirada de calles y monumentos al Gran Capitán, El Cid o Los Reyes Católicos? Si se ha hecho con los reconocidos fascistas Gravina, Churruca y Cervera, no se pueden tolerar ni un día más los honores a estos franquistas de tomo y lomo”. El recientemente reelegido presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales no desaprovecha la oportunidad para sacar los colores a la clase política.