Sergio Ramos no jugó por decisión de Luis Enrique

La ausencia de Sergio Ramos en la alineación fue la principal novedad de Luis Enrique para enfrentarse a Georgia. Una decisión extraña, el capitán es el único jugador indiscutible para el seleccionador, que incluso le ha ayudado a sumar partidos internacionales con unos pocos minutos en los amistosos contra Portugal y Holanda en su obsesión por superar al egipcio Ahmed Hassan como el jugador con más internacionalidades de la historia.

Pero Sergio, que había jugado 45 minutos contra Grecia y que estaba en condiciones según el seleccionador, no abandonó el banquillo. Ni siquiera cuando el seleccionador sustituyó a Diego Llorente en el descanso. Dio entrada a Iñigo Martínez y Sergio Ramos siguió mirando desde fuera.

Pero no había problemas físicos que justificaran la suplencia. “Sergio está bien. Ha sido una decisión técnica. Sé que cualquier cosa que vaya a hacer con Sergio Ramos va a crear polémica. Si juega cinco minutos porque los juega, si no juega porque no juega”, fue la explicación del seleccionador.

Una suplencia que hubiera sido más difícil de explicar sin el gol de Dani Olmo en la prolongación.