El emocionantísimo mensaje de Paco González a Manolo Lama por la muerte de su madre

El Real Madrid ganó de manera brillante al Liverpool en la ida de los cuartos de final de la Champions, pero no lo retransmitió el famoso periodista Manolo Lama porque el lunes había fallecido su madre.

Paco González, el conductor del programa deportivo de la Cope, le mandó su pésame, su cariño y un emocionantísimo mensaje: “Hoy es el programa de Manolo Lama. Ayer falleció Manuela Jiménez, para todos, Manolita, la madre de Manolo Lama. Una de esas mujeres que pertenece a la generación criada en la hambruna de la posguerra, una de esas mujeres que con cariño, con sacrificios y contra todo. consiguió construir una familia, una de esas mujeres, que entre todas, reconstruyeron un país”, decía el periodista, antes de meter un corte de voz de la madre de Manolo Lama

“Con cuatro años me quedé de vivir bien, rica , porque cuando uno tiene casa y sueldo es rico, no hace falta más (y murió su padre, apuntaban Manolo Lama). Pero todo se esfumó y hasta que el año 50 no empezamos a respirar y levantamos el duelo”, aseguraba en ese corte de voz.

Paco González continuó después con su mensaje_

Ayer falleció Manolita y hoy queremos darle las gracias por poner en nuestras vidas a un compañero, a un amigo, a un hermano como Manolo Lama. Gracias, Manolita, trataremos de cuidártelo, aunque al final, en mi caso, es él quien acaba cuidándome. Descanse en paz Manuela Jiménez, Manolo, te queremos, un beso gigante para toda la familia.