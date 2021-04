“Te miran el culo y te tocan”, la denuncia de la novia de Rossi del machismo en MotoGp

Francesca Sofía es la novia de Valentino Rossi, pero ella quiere dejar de ser novia. “Si tienes a un hombre importante a tu lado, es casi inevitable. Pero me alegro de haber seguido trabajando, en la medida de lo posible, sin usar su nombre”, asegura en una entrevista en Vanity Fair, en la que explica su vida, su trabajo y su relación con el famoso piloto. Salir con él cambió la mirada que tenían de ella: “Cuando nos juntamos, solo empezaron a buscarme porque era su novia. Me irritaba: hasta el día anterior por los mismos trabajos me buscaban solo por quien era».

Le preguntan si le molesta:” Por supuesto que sí. Pero es la verdad: soy su novia, ¿no? Piensa que pasaría si dijeron que soy el amante de X”. Pero reconoce que su carrera ha ido más rápido por eso: “¿Sabes que? Ciertamente sin Valentino no habría alcanzado la popularidad que tengo hoy. Pero en mi carrera habría hecho las mismas cosas. Me hubiera costado más tiempo, pero las hubiera hecho».

Dice que tiene que demostrar todo el tiempo que no es sólo un cuerpo bonito: “¿Cómo lo haces entonces? No es preguntándome las tablas de multiplicar que sabe si soy inteligente. Sólo con el tiempo, si existe, se manifiesta la inteligencia”.

Cuando conoció a Rossi era modelo en el circuito: ·En realidad es un trabajo como muchos otros, una etapa de mi carrera de la que estoy orgullosa. A los 19 no es fácil trabajar con personas que miran tu trasero cuando pasas y te tocan el trasero cuando tomas una foto “. Dice que es un mundo machista. Tienes que despertar, no puedes ser un carita sonriente ».

Le preguntan si esos toques son intolerable: ”Estoy a favor del poder femenino. Pero es parte del juego, puede suceder. Hay que aprender a ser respetado: si dejas ir y pasas el mensaje “hermosa y estúpida”, estás acabada”