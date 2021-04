La sorprendente narración de RAC 1 del “penalti” de Mendy a Braithwaite

La jugada entre Mendy y Braithwaite en el Clásico de LaLiga Real Madrid-Barcelona está dando mucho que hablar, sobre todo, evidentemente en Barcelona, donde consideran que el árbitro debió hacer más. Bueno, no todos. Sí los jugadores, como Sergi Roberto: “Nosotros lo intentamos hasta el final, no pudimos conseguir el empate, lo intentamos, estuvimos a punto, pero queda mucha Liga y la pelearemos”, confesó el jugador del Barcelona, que habló sobre la acción de Mendy sobre su compañero Martín Braithwaite, que el colegiado no considero pitar penalti. “Creo que lo toca. Me molesta que no lo revise porque a veces cuando hay un mínimo contacto lo va a ver”, concluyó. Y mucho más protestó Piqué, que saltó al campo para discutir con el colegiado con el partido terminado y también Koeman: “Defiendo a mi equipo y a mi club. Tenemos VAR para ayudar a los árbitros porque los árbitros no pueden verlo todo”, confesó el holandés, que anteriormente, en los micrófonos de Movistar Plus, se mostró mucho más crítico con la actuación de Jesús Gil Manzano.

“Todo el mundo ha visto el partido y creo que si eres del Barcelona estás caliente y muy descontento por dos decisiones del árbitro. Solo pido al árbitro que acierte en sus decisiones porque una vez más tenemos que aceptarlo y tenemos que callarnos”, señaló.

“Hay que pedir tiempo extra y hay cosas que han pasado, pero es penalti clarísimo y no hay VAR. No sé por qué no hay VAR en España. Todo el mundo piensa que es penalti”, manifestó.

Sin embargo, la narración de RAC 1, que siempre suele ver las cosas con un filtro azulgrana, no es tan clara. Hay que oírla hasta el final porque no deja de ser sorprendente como en un primer momento hablan de “vergüenza” e indignación y una vez vista la repetición, lo descartan.

Pero es que también piensa lo mismo el furibundo barcelonista Cristobal Soria, así que no está tan claro que Koeman tenga razón en sus quejas.