La UEFA no expulsa al Real Madrid de la Champions: jugará ante el Chelsea

El Comité Ejecutivo de la UEFA realizado por videoconferencia para tratar los asuntos relativos a la Eurocopa tuvo un apartado también para la posible sanción a Real Madrid y Juventus como cabecillas del intento de escisión a la Superliga y dictaminó que, por ahora, no va a sancionar a ningún equipo, aunque estudiará el caso para tomar una decisión. Por tanto, la reunión de este viernes del Comité Ejecutivo de la UEFA ha finalizado sin la expulsión ni del Real Madrid ni del Chelsea y Manchester City, que también se unieron en un principio al proyecto presidido por Florentino Pérez.

“El Comité Ejecutivo de la UEFA recibió información actualizada sobre los últimos desarrollos relacionados con la llamada ‘Superliga’, incluidas las opciones disponibles para la UEFA y los pasos que está considerando tomar”, explicó el organismo en un comunicado.

Ayer mismo, el presidente de la UEFA lanzó una clara amenaza al Real Madrid y dejó abierta la posibilidad de expulsarlo de la presente edición de la Liga de Campeones y que no juegue la semifinal contra el Chelsea: “Lo fundamental es que la temporada ya ha empezado, lo fundamental es que las televisiones nos reclamarían si no jugamos la semifinal. Por tanto, hay una posibilidad relativamente pequeña de que el partido no se celebre la próxima semana. Pero en adelante será un poco diferente. Las puertas de la UEFA están abiertas, pero al mismo tiempo todos tendrán que sufrir las consecuencias de sus actos. Creo que todos estos clubes forman parte de la UEFA. Pero, por supuesto, nunca volveré a tener una relación personal con ciertas personas. Siempre puedo separar eso”.

Ahora, falta por ver que pasará en un futuro y si la UEFA toma alguna medida disciplinaria, como la apertura de un expediente al Real Madrid, pero de momento habrá semifinal frente al Chelsea.

La competición seguirá, por tanto, como estaba previsto y el Real Madrid y el Chelsea jugaran las semifinales de la Champions, la ida el martes 27 de abril en Valdebebas y la vuelta el miércoles 5 de mayo en Stamford Bridge. La otra semifinal la disputan el PSG y el Manchester City, y la gran final se jugará el próximo 29 de mayo en Estambul.