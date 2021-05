Así fue la polémica mano de Militao ante el Sevilla que puede decidir una Liga

Una jugada que puede marcar una Liga en el Real Madrid - Sevilla, cuando el partido iba 1-1 y apenas quedaba un cuarto de hora para el final. Sacó un córner el Sevilla, algo sucedió en el área local, pero la jugada continuó con una gran contra para el equipo local finalizada por un clarísimo penalti de Bono a Benzema, que fue señalado. La pelota no había salido fuera, todo fue rápido. Lo que había pasado en el otro lado es que el balón tocó en la mano de Militao, que la tenía extendida, pero estaba de espaldas y además el balón le da antes en el hombro. González González, el colegiado que estaba en la sala del VAR, entiende que es penalti y le dice a Martínez Muera, el árbitro de campo, que vaya a verlo a la pantalla. Lo hace, duda un rato, pero toma la decisión: la mano del madridista es penalti, por tanto todo lo demás se anula y se pasa de una pena máxima en un lado a otra en el otro. Rakitic no falló y puso el 1-2, aunque después, casi al final Kroos, lograría de nuevo igualar. Ese punto le sirve para superar al Barcelona en la tabla, pero no para pasar por delante del Atlético, que es el único equipo que depende de sí mismo.

