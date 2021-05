Las tres opciones del Real Madrid para su banquillo

. Su temporada con el Castilla ha terminado, pero ha cumplido de sobra con los objetivos. Ser competitivo hasta el final y también, o sobre todo, dar jugadores a la primera plantilla, que esta temporada los ha necesitado más que nunca. Asíno pudo ayudar a sus compañeros en su partido contra el Ibiza, porque es titular contra el Athletic para jugarse LaLiga de los mayores, que es la que importa. A Raúl le preguntaron si cogería el mando :“Soy un empleado del club. Esta es mi casa y aquí es donde quiero estar, donde me siento identificado. Me hice entrenador para estar en mi casa. Pero no es el momento de hablar del futuro de nadie”, aseguró. La Bundesliga, el Eintracht, se ha interesado y mucho por Raúl y en su plan por aprender, pasar por Alemania sería un paso importantísimo. Pero claro, Zidane saltó del Castilla al primer equipo y la historia de éxito ya la conocemos. A su favor, que es de la casa y que es Raúl. En su contra, si hay algo en su contra, la posible inexpereincia