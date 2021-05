Fútbol

“Cholo, has girado la historia”

“Ganar títulos no es tan difícil, lo que es difícil es girar la historia y tú has girado la historia del club. Se puede decir que hay un antes y un después del Cholo en el Atlético. Los valores que has traído a esta club quedarán durante muchos años”. El discurso del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, atlético convencido y abonado durante muchos años, representaba la admiración y el agradecimiento de todos los aficionados a su entrenador.

El Atlético recibió la copa de la Liga en la intimidad de su estadio. Una celebración extraña que cambió la tradicional visita a Neptuno para arroparlo con la bufanda del Atlético después de cada título por un desfile automovilístico de los aficionados por la plaza.

Los aficionados, en su vehículos, descapotados los que podía, lucían sus bufandas y sus banderas en un recorrido que iba desde Atocha a Plaza de Castilla. Y en lugar de ir a visitar a las instituciones, como es costumbre, fueron las autoridades las que visitaron el estadio Metropolitano para acompañar al Atlético en la celebración.

La Copa no se entregó el sábado en Valladolid para no ahondar en el drama del equipo local, que se iba a Segunda, y la ceremonia se trasladó al estadio rojiblanco. Desnudo, sin público. Los gritos de «Ole, ole, ole, Cholo Simeone» se colaban desde fuera del estadio, como ha sucedido en los últimos partidos del campeonato.

El entrenador rojiblanco es la verdadera estrella del equipo, el hombre que arrastra a los demás, con su pasión y con su discurso. Unió aún más al grupo con el «contra todo y contra todos». Y mentalizó al equipo y al entorno de que serían campeones. “Cuatro y cinco fechas atrás me reuní con todos los fisios, con la gente que te recibe en la entrada y les dije ‘de ahora en más en vez de decir buenos días vamos a decir vamos a salir campeones’. Todos los días desde hace cinco jornadas se recibió así a los jugadores”, explicaba el Cholo después de ganar el título en Valladolid.