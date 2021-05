Sólo dos campeones con España y 17 debutantes en un gran torneo en la lista de Luis Enrique

Fútbol

Por primera vez en la historia ningún jugador del Real Madrid disputará con la selección española la fase final de un gran torneo. Siempre, en Eurocopas y Mundiales, había contado España con algún madridista. El mismo Luis Enrique era jugador del Real Madrid cuando Tassotti le partió la nariz en los cuartos del Mundial 94.

Pero en esta Eurocopa, no. Hay más jugadores del Brighton (Robert Sánchez) que del Real Madrid. «Dos jugadores como Dani Carvajal y Sergio Ramos si no estuvieran lesionados estarían en la convocatoria. Hago la lista en función de lo que considero oportuno y no de qué equipo son o de que no haya ninguno del Real Madrid», explica el seleccionador. «Ésta no es la lista que yo quería desde el momento en que hay jugadores que no están por lesión. Sobre todo en el lateral derecho hay bajas notables», asegura.

Otros dos jugadores del Real Madrid podían estar en la lista, como Nacho y Asensio, pero ha decidido no contar con ellos. El seleccionador no ha querido agotar el cupo de 26 futbolistas que podía convocar y ha llamado sólo a 24. Ésa podía haber sido una vía para incluir a Ramos en la lista.

«La mayoría de selecciones llevan 26 por el tema del covid y de que el calendario ha sido más duro que normalmente y puede haber más lesiones», asume. «Pero hasta 48 horas antes del primer partido podemos incorporar a cualquier jugador por lesión de los convocados o por problemas de covid», añade.

Ninguno de esos jugadores será Sergio Ramos. El capitán podía haber acudido para hacer grupo y jugar si se recuperaba. Como hizo en la polémica convocatoria de marzo, cuando se lesionó después de jugar cinco minutos contra Kosovo. Una experiencia que no ha influido en la decisión del seleccionador, según sus palabras. «No ha tenido nada que ver», asegura.

En la convocatoria hay doce jugadores menores de 25 años y 17 que no han disputado la fase final de ningún gran torneo. Sergio Ramos ha disputado más partidos con la Roja (180) que la suma de 18 de los convocados (153). Hay dos futbolistas, Laporte y Robert Sánchez, que aún no han debutado con la selección. Con la ausencia de Ramos –y de Navas– sólo dos jugadores han participado en alguno de los títulos de la selección. Busquets ganó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012, en la que se incorporó Jordi Alba. «Todos tienen que tirar del carro», dice Luis Enrique.