El gran gesto de deportividad de un joven atleta con su rival

Hamza Zeroual y Nil García disputaban en la prueba de los 1.500 metros obstáculos sub-16 del Campeonato de Otoño de Cataluña, en la localidad de Estadi Serrahima (Barcelona).

El instante se produjo cuando Nil, a escasos metros de la meta y en segunda posición con gran ventaja sobre el resto de corredores, cayó tras saltar la última valla. Zeroual, lejos de adelantar a su contrincante, le tendió la mano y le ayudó a levantarse, dirigiéndose juntos hacia la meta. En ese momento Hamza Zeroual, el joven atleta del Club Atlètic Igualada, empujó sutilmente a su compañero par cederle la plata, haciéndose con la tercera posición.

Los protagonistas explicaron al medio ‘El Periódico’ el momento del triunfo. “Dije no, le tengo que dejar pasar. Él no quería y al final le empujé porque si no no entraba. En el deporte no todo es ganar, también tienes que saber perder”, sostenía Hamza. Nil se sentía agradecido y se lo manifestó en varias ocasiones: “Al final son los valores del atletismo: la amistad, la solidaridad... No hace falta que ganes con una mala imagen. Yo hubiera hecho lo mismo”.

Los espectadores sorprendidos por el gesto aplaudieron a los jóvenes que mostraron la deportividad de la Competición.

NO T'HO PERDIS! Lliçó d'esportivitat de l'Igualadí del CAI Hamza Zeroual a la final de 1.500 metres obstacles del Campionat sub-16 de Tardor de Catalunya.



Hamza ajuda a aixecar-se al segon classificat a la recta final de meta i li cedeix la segona posició. Vídeo d'Esbufecs. pic.twitter.com/tVwvSatem6 — Igualada News (@IgualadaNews) November 16, 2021

La acción del joven atleta ha sido señalada como un ejemplo de compañerismo y deportividad en las redes, donde el video ha obtenido una gran repercusión y supera las 150 mil reproducciones.