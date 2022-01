Tom Brady, la leyenda más grande del fútbol americano, se retira

El legendario Tom Brady se retirará tras 22 temporadas que le han convertido en mito de la NFL y del deporte estadounidense, según ha informado la cadena ESPN. Los periodistas Jeff Darlington y Adam Schefter aseguraron en sus redes sociales que “múltiples fuentes” les han contado que Brady planea retirarse a sus 44 años. Por ahora no hay confirmación oficial por parte del mítico quarterback.

Brady está considerado como el mejor pasador en la historia de la NFL y es además una de las grandes leyendas deportivas del deporte estadounidense. En su espléndido palmarés destacan las siete Super Bowl que ha ganado.

Brady marcó época con los New England Patriots, con quienes jugó de 2000 a 2020, antes de fichar por los Tampa Bay Buccaneers, con quienes se llevó la última Super Bowl. Tras su derrota en estos playoffs, los rumores sobre una posible retirada de Brady circularon en los últimos días por la NFL y el anuncio oficial podría producirse después de la celebración de la Super Bowl que se disputará el 13 de febrero en Los Ángeles.

Brady, que esta temporada fue eliminado por Los Angeles Rams, ha apuntado en más de una ocasión que quiere dedicar más tiempo a su familia. “Nunca sabemos qué pasará en el futuro, ahí está lo que pasó con Kobe Bryant. Crees que vivirás para siempre y no es así, crees que jugarás para siempre y no es así. Los días que me queden quiero que valgan la pena sea lo que sea que haga, quiero ver a mis hijos crecer, no queda más que disfrutar el momento que tienes. Con el paso de los años he aprendido que este deporte es muy importante para mí, me importa demasiado, pero ahora tengo hijos y ellos me necesitan más que el deporte”, afirmó Brady el día 26 en el segundo aniversario de la muerte de Kobe Bryant.