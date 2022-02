Tom Brady anuncia su retirada después de 22 temporadas y siete Superbowls

Tom Brady ha pasado 22 de sus 44 años jugando al fútbol americano de manera profesional y ahora ha decidido que es el momento de parar. Así lo ha anunciado en sus redes sociales. En el camino ha ganado siete Superbowls, más que ningún equipo de la Liga.

“Siempre he creído que en el deporte del fútbol tienes que darlo todo. Si no tienes un cien por cien de compromiso competitivo no puedes triunfar. Y el éxito es lo que amo más que nada de este juego. Hay un desafío físico, mental y emocional cada día que me ha permitido sacar mi máximo potencial. He intentado dar lo mejor de mí durante los últimos 22 años. No hay atajos para el éxito en el campo o en la vida”, dice Brady.

”Es difícil para mí escribirlo, pero ahí va: no voy a alargar este comportamiento competitivo. He amado mi carrera en la NFL, pero es hora de dedicar mi tiempo y mi energía a otras cosas que requieren mi atención”, añade.

“He reflexionado mucho durante la pasada semana y me he hecho preguntas difíciles. Y estoy muy orgulloso de lo que he conseguido. Mis compañeros, mis entrenadores, mis rivales y los aficionados se merecen el cien por cien de mí, pero ahora es mejor dejar el campo de juego para la siguiente generación de deportistas dedicados y comprometidos”, asegura.

“A mis compañeros en los Buccaneers durante los últimos dos años: os quiero, chicos y he disfrutado yendo a la batalla con vosotros. Habéis trabajado muy duro y eso me ha inspirado para levantarme cada día y daros lo mejor de mí. Siempre estaré aquí para vosotros y quiero ver cómo seguís trabajando para dar lo mejor de vosotros. No podía ser más feliz con lo que he conseguido con vosotros”, continúa la despedida de Brady.

”A los aficionados de los Bucs: gracias. No sabía lo que me esperaba cuando llegué, pero vuestro apoyo ha enriquecido mi vida y la de mi familia. Me siento honrado de haber jugado para una afición tan apasionada y divertida. ¡Qué equipo!”, reconoce.

Brady también agradece a toda la ciudad de Tampa y a su condado y a la familia Glazer, propietaria de la franquicia, el tiempo pasado en la ciudad. También tiene un reconocimiento para sus entrenador, Bruce Arians, y para todos los empleados de los Tampa Bay Buccaneers.

Y no se olvida de su familia, de sus padres y de su mujer, la modelo brasileña Giselle Bundchen, y sus hijos “Jack, benny y Vivi”. “Sois mi inspiración. Nuestra familia es lo más grande que he conseguido. Siempre he tenido una mujer que me ha apoyado y que ha hecho todo por nuestra familia para permitir que yo me centrara en mi carrera. Su apoyo desinteresado me ha permitido alcanzar el techo más alto en mi profesión. No hay palabras para expresar lo que significas para mí y para nuestra familia”, dice. “Te amo, amor da minha vida”, añade en portugués.