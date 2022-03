Luis Enrique convoca al portero del Barça B

Arnau Tenas, portero del Barça B, es el sustituto de Robert Sánchez en la convocatoria de la selección después de que el guardameta del Brighton tuviera que abandonar la concentración “por motivos personales”, explica la Federación. Sánchez estaba destinado a ser titular contra Albania, pero será David Raya el que debute en la portería.

Tenas estaba concentrado con la sub’21, con la que fue titular en la goleada del sábado ante Lituania (8-0). El joven guardameta es el habitual titular en el Barça B, con el que ha disputado trece partidos esta temporada. No ha jugado más porque sufrió una lesión y porque ha alternado el filial con la función de tercer portero en el primer equipo. Primero, por la lesión de Ter Stegen en el comienzo de la temporada y después por la salida de Iñaki Peña, cedido al Galatasaray, con el que se enfrentó al Barcelona en los octavos de final de la Liga Europa.

Tenas ha sido convocado por el primer partido para once partidos de Liga, uno de Copa del Rey y uno de la Liga Europa, aunque no ha llegado a debutar. Eso no ha impedido que Luis Enrique lo convoque para completar los entrenamientos antes del partido del martes contra Islandia.