El aviso de Tuchel al Real Madrid antes del partido del partido de la Champions

Thomas Tuchel se viste de cordero para el Real Madrid-Chelsea de mañana del Santiago Bernabéu, como hizo tras terminar la ida de los cuartos de final en Stamford Bridge. Quiere dar a entender que ha tirado la toalla. “Es poco probable que logremos emontar, pero lo intentaremos y jugaremos al máximo porque eso es lo que hacemos. Será una gran noche e intentaremos estar en mejor forma y en mejores condiciones que en el primer partido”, declaró en la rueda de prensa previa al encuentro. “Jugar como visitante en el Bernabéu es uno de los mayores retos, más aún si necesitas un resultado determinado. Lo hace casi imposible, pero aún así vale la pena intentarlo”.

El Chelsea metió seis goles en su último encuentro de la Premier, como si necesitase ese empujón anímico para creer. “No es la mayor oportunidad, dado el resultado del primer partido, la competición, el rival y el estadio en el que jugamos, pero nunca manejamos nuestra entrada al duelo y nuestro esfuerzo por nuestras oportunidades. Nunca lo hemos hecho, y no empezaremos mañana dando menos”, subrayó.

"Necesitamos aprender del partido de la semana pasada. Esta es la belleza de la competición en estas instancias, en las que tienes dos partidos con poca antelación para poder aprender desde el partido de ida hasta el de vuelta", continuó.

Reconoce que va a ser un duelo muy físico. “Queríamos haber sido más físicos, no trabajamos lo suficientemente duro”, dijo sobre el partido de ida. “Nos enfrentamos a una gran desventaja frente al Real Madrid en términos físicos. Necesitamos el físico. La temporada pasada tuvimos el partido de vuelta en un Stamford Bridge vacío pero fuimos muy intensos. Esta vez perdimos la posesión del balón”, rememoró.

Por último, Tuchel confirmó que el belga Romelu Lukaku no estará disponible por una lesión en el tendón de Aquiles, y que se unirá en el capítulo de bajas a Callum Hudson-Odoi y Ben Chilwell. “Azpilicueta está en el grupo, ya que dio negativo (en COVID-19) varias veces, y Ross Barkley está enfermo, por lo que no viajará. Todos los demás están en la convocatoria”, finalizó.

Kovacic, que parece que va a ser titular, también habló del mal encuentro de la ida: “No fue nuestro mejor partido y el resultado no fue bueno, pero hay esperanza y estamos motivados de dar el máximo”. El ex del Madrid buscó inspiración en otras remontadas: “Hay muchas en las que me puedo inspirar. Recuerdo cuando perdimos 2-0 contra el Wolfsburgo con el Real Madrid y luego en el Bernabéu remontamos 3-0. El Chelsea perdió 3-1 contra el Nápoles y luego remontó. El fútbol siempre da sorpresas”.

Además, habló de su compatriota, Luka Modric “Es difícil pararle porque es un jugador fantástico. Le admiro porque cuando yo era un niño jugaba para mi equipo favorito, el Dinamo de Zagreb. Ahora que somos amigos, le admiro incluso más. Siempre ha sido tan bueno como lo es ahora. ¿Por qué es tan bueno? Ama el fútbol y es un profesional cada día. Fue bonito verle el otro día y jugar contra él. Siempre prefiero tenerle en mi equipo, pero mañana intentaremos ganar y pasar de ronda”.