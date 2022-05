Verstappen mantiene el pulso

Después de cinco carreras, la edición 2022 de la Fórmula 1 tiene ya claro que Red Bull y Ferrari librarán una intensa batalla en lo que resta de temporada. Y los protagonistas serán Verstappen y Leclerc. Sainz, de momento, no parece que puede alcanzarlos. Ayer, los dos volvieron a ofrecer una bonita pelea sin apenas estrategia porque ambos libraron dos cuerpo a cuerpo en momentos puntuales en los que el holandés siempre salió favorecido. Ambos coches están muy igualados, pero si hubiera que hacer un ranking, el coche energético tiene mayor velocidad punta y, sobre todo, degrada menos los neumáticos. Ayer, los pilotos disputaron la carrera a unos 38 grados con un alto porcentaje de humedad, algo que hizo mella en algunos pilotos, que acabaron exhaustos. No había más que ver el cansancio con el que acabaron el propio Leclerc o Verstappen, algo que refleja la dureza de este deporte. No lo acusó tanto, al menos aparentemente, Sainz. Para el próximo Gran Premio se supone que llegarán mejoras técnicas por parte de casi todos los equipos punteros, y Barcelona será de nuevo un posible punto de inflexión. El que falle en Cataluña es muy posible que tenga que replantearse la temporada para el próximo año. Y uno de los equipos que ya tiene esta disyuntiva es Mercedes.

¡ARRANCA EL PRIMER GRAN PREMIO DE MIAMI DE LA HISTORIA! 🚥#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/gd1cmyPFab — DAZN España (@DAZN_ES) May 8, 2022

En la salida, Leclerc, desde la «pole», no fallaba y por detrás, Sainz, que salía segundo, era superado por Verstappen, que aprovechaba que el madrileño arrancaba desde el lado sucio de la pista para arrebatarle el segundo puesto. El español de Ferrari apuró mucho sus opciones y realmente no salió mal, pero no pudo evitar perder un puesto.

En las primeras vueltas Leclerc se mantuvo en cabeza y poco a poco fue degradando sus neumáticos, sobre todo, el delantero derecho, que muy pronto empezó a acusar mucho desgaste y, por tanto, los tiempos del Ferrari empezaron a bajar. Los ingenieros de Red Bull se dieron cuenta y ordenaron a su piloto pasar al ataque. Verstappen no tardó en conseguir el liderato y desde ahí dominó la prueba con comodidad. Llegó a acumular una ventaja de cinco segundos y las paradas en boxes no tuvieron consecuencias, ya que se mantuvieron las posiciones entre los primeros. Incluso, Sainz conservó el tercer puesto a pesar de una pésima parada en boxes cuando el equipo empleó 5,4 segundos cuando lo normal serían 3,4, por no hablar de los 2,3 que realizan los mecánicos de McLaren. Todo parecía encaminado hasta que se produjo el momento clave de la prueba.

Un accidente entre Gasly y Norris provocó la salida a pista del coche de seguridad, con lo que la prueba quedó neutralizada y los coches se reagruparon. La pista se despejó, el coche de seguridad acabó y comenzaron los ataques de una parte y otra. Leclerc y Verstappen hicieron de las suyas como en los viejos tiempos. El de Ferrari estuvo a punto de superarle, las cosas estuvieron muy apuradas y casi logra su objetivo, pero como bien saben ambos, adelantarse en momentos clave es muy complicado. El de Red Bull no lo permitió y ahí acabó la carrera porque ya no hubo más margen. Algo similar ocurrió por detrás con Sainz y Pérez. El mexicano le lanzó un fuerte ataque y el madrileño supo aguantar el tirón y tapar bien los pocos huecos disponibles para el adelantamiento. Sainz cruzó la línea de meta en tercer lugar. No le fueron bien las cosas a Fernando Alonso. Salió de forma espectacular y ganó cuatro posiciones, pero desde entonces no pudo hacer más. Se atascó detrás del coche de Pierre Gasly y para adelantarle tuvo que forzar mucho. Tanto que ambos se tocaron y el asturiano recibió una penalización. Acabó noveno. “Trabajamos muy duro por cada punto que ganamos en la temporada. No hay regalos, no hay puntos por cuestiones de suerte”, dijo el asturiano.

La ESPECTACULAR SALIDA de @alo_oficial en Miami 😎🙌



Del 11º al 7º en un abrir y cerrar de ojos. MAGIC en estado puro #MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/DnV40q9SPk — DAZN España (@DAZN_ES) May 8, 2022