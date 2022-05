Locura por la F1 en Cataluña

¿Qué ha ocurrido en dos años para que la Fórmula 1 haya desatado la locura en España? En dos años en los que el circuito de Cataluña no ha podido recibir público (sólo unos pocos en 2021) debido a la pandemia, este deporte ha experimentado un auge impresionante. Y queda reflejado en las gradas del circuito de Montmeló, que este fin de semana acoge la sexta carrera del año. Ayer viernes accedieron al trazado catalán 54.134 personas y la sensación en la tribuna de meta era de lleno. No es habitual que un viernes de carrera, día laborable, tanta gente quisiera saborear ya la Fórmula 1. Es una mezcla de todo, pero después de 20 años asistiendo a esta carrera en concreto, no sorprende que la afición quiera ver y seguir a Fernando Alonso y Carlos Sainz (con muchas posibilidades de ganar), pero sí que jaleen a personajes de la F1 como Toto Wolf (jefe de Mercedes) o Christian Horner (jefe de Red Bull), que han pasado de tener un papel discreto en los circuitos a ponerse a la altura de los propios pilotos en popularidad. Y es que, el tremendo pique que ambos protagonizaron el pasado año y que quedó reflejado en la nueva temporada de la serie de Netflix «Drive to survive» ha supuesto un empujón muy grande para la F1. Al contrario de lo que ocurría en los años 2005 o 2006, la afición ya no sólo viene a ver a Sainz o Alonso. Quiere disfrutar de la F1 como deporte, sin que los héroes nacionales tengan una mayor influencia. Para mañana el circuito espera 100.000 espectadores, pero si el aforo no estuviera del todo reducido se podían haber acercado al récord de 140.000 registrado en 2007, cuando Alonso y Hamilton vivían una temporada inolvidable en McLaren. Y eso que aquel mes de mayo las cosas todavía no se habían tensado como ocurrió semanas después en Mónaco. Lo que preocupa (y sorprende) en el circuito de Cataluña es la moderada demanda que, por ahora, está mostrando la carrera de motos que se disputará el próximo mes. Nunca la F1 había «tirado» tanto respecto a MotoGP. Ni siquiera el tremendo calor que se espera hoy y mañana impedirá a los aficionados disfrutar de la F1. Los pilotos correrán dentro del coche con el mono y el caso puesto a temperaturas que rondarán los 40 grados. Un esfuerzo que puede pasar factura en el ritmo de carrera.