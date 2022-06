Los Lakers fichan a los hijos de Shaquille O’Neal y Scottie Pippen

La noche del draft de 2022 de la NBA dejó este jueves a Paolo Banchero como número uno camino de los Orlando Magic, pero Los Angeles Lakers protagonizaron una de las noticias del día al apostar por los hijos de dos leyendas de la liga como Shaquille O’Neal y Scottie Pippen.

El portal The Athletic aseguró este jueves que los Lakers han incorporado a Scotty Pippen Jr. (su nombre es Scotty a diferencia del Scottie de su padre) con un contrato de dos vías (two-way contract), por lo que dividirá su tiempo entre la franquicia angelina y la liga de desarrollo G League. The Athletic también adelantó que Shareef O’Neal jugará con los de púrpura y oro en la Liga de Verano de la NBA, que se disputa en Las Vegas y es el plato fuerte de la pretemporada. Ambos jugadores se habían presentado al draft pero no fueron escogidos por ningún equipo en las dos rondas, por lo que los Lakers se hicieron con sus servicios como agentes libres.

Pippen Jr., que en su trayectoria universitaria jugó en Vanderbilt, y O’Neal, que formó parte de LSU, tratarán de hacerse un hueco en unos Lakers que aspiran a darle la vuela a la situación por completo tras el fracaso del curso pasado, en el que se quedaron fuera de los playoffs con una plantilla en la que aparecían estrellas como LeBron James, Anthony Davis, Russell Westbrook o Carmelo Anthony.

Además de Pippen Jr. y O’Neal, los Lakers cerraron la noche del draft con la incorporación de Max Christie (Michigan State), a quien eligieron en la posición 35; y de Cole Swider (Syracuse), que no fue escogido en el draft y que también firmará un contrato de dos vías.