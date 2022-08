La última provación de Otegi: “¿Por qué están obligados nuestros deportistas a llevar la elástica de España...?

Bilbao celebra este septiembre (del 17 al 24) el Campeonato de Europa multideporte de Triatlon en el que se espera la participación de más de 3.000 deportistas y la llegada de hasta 8.000 personas si se cuentan los acompañantes y aficionados. Durante esos días Bilbao será la sede de un deporte con mucha participación popular y se considera este acontecimiento como la prueba de que el Covid ya está olvidado y la ciudad se presenta así al resto del mundo. “Este campeonato no solo nos hará disfrutar, sino también acoger visitantes con su correspondiente impacto económico y de imagen”, destacaba Juan Mari Aburto, alcalde de Bilbao. “Estamos muy orgullosos de abrir nuestras puertas a esta gran fiesta del deporte”, aseguraba en la presentación de la prueba

En marzo, José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón, habló de la importancia que tiene esta prueba para el deporte, pero también para la ciudad: “Queremos que este evento sea algo más; y ofrecer a nuestros grupos de edad europeos una experiencia inolvidable basada en tres ejes: Primeramente, escenarios de competiciones en lugares icónicos (como el Museo Guggenheim, la Ría de Bilbao, el Puente Colgante de Bizkaia o el bosque de Urdaibai, reserva mundial de la biosfera)”, aseguraba y añadía “En segundo lugar, un programa de actividades complementario al deportivo con actividades culturales, turísticas, gastronómicas, o medioambientales (todo ello pensado para el triatleta y sus acompañantes). Por último, un alto nivel de servicios al deportista que les haga sentirse bien acogidos y mejor tratados independientemente de su nivel competitivo”.

¿Por qué están obligados nuestros deportistas a llevar la elástica de España en unos juegos que se celebran en Euskal Herria? Prohibir nuestras selecciones y obligar a jugar en las suyas es su famosa libertad.#GureKoloreak https://t.co/VxtcjlNrwB — Arnaldo Otegi 🔻 (@ArnaldoOtegi) August 13, 2022

Ahora, sin embargo, han llegado los problemas del lado nacionalista “Por qué están obligados nuestros deportistas a llevar la elástica de España en unos juegos que se celebran en Euskal Herria? Prohibir nuestras selecciones y obligar a jugar en las suyas es su famosa libertad”, ha asegurado Arnaldo Otegui en un mensaje en las redes sociales apoyando la propuesta de que los deportistas vascos no compitan como españoles. Todo parte de una organización que defiende que los deportistas vascos no pueden competir con los colores de la selección y menos en estos campeonatos: ”Para poder participar, se obliga a los atletas a comprar y a usar las vestimentas oficiales de sus respectivos estados. Y no solamente a los componentes de las selecciones o a los triatletas de élite, también a los populares (excepto en la prueba Open). Dicho de otra manera, en nuestro caso se obliga a todos/as a usar el uniforme rojigualdo español o el tricolor francés”, escribe en su página web. Asegura que han preguntado y la respuesta ha sido contundente: “Hemos consultado con la Federación Española de Triatlón (FETRI) y su respuesta ha sido que el que no cumpla con la uniformidad puede ser descalificado y hasta excluido de la competición, incluso en la misma cámara de llamadas”, cuenta.

“Somos muchos y muchas los deportistas vascas los que consideramos inaceptable y humillante tal exigencia en un evento organizado y pagado desde nuestro pais, el País Vasco. Euskal Herria debería participar con su propia selección y su propia vestimenta. De todas maneras, nos conformamos esta vez con poder tomar parte con la vestimenta del club, o con aquella que cada cual considere oportuno”, continúa el comunicado.

Piden ayuda a las instituciones: “Pedimos al Gobierno Vasco, a la Diputación Foral de Bizkaia y al ayuntamiento de Bilbao -financiadores de las pruebas- a los partidos políticos y a las federaciones y clubes de triatlón que tomen cartas en el asunto e impidan que se consume tamaña injusticia. Así mismo, animamos a los triatletas vascos a que se inscriban en los campeonatos y a que luchen a favor de esta justa reivindicación. Una cosa damos por segura: estaremos en la línea de salida de una manera o de otra. Esperemos que el sentido común se imponga y podamos participar con todas las de la ley”.