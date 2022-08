Kilian Jornet gana su cuarta UTMB Mont Blanc y rompe el muro de las 20 horas en 171 kilómetros

🟥 #UTMB | 🥇 @kilianj | Breaking 20

19:50:30 New Record // Nouveau Record

And a fourth win! // Et une quatrième victoire

___



🎥 Follow the live: https://t.co/a46HfkpFrm 🔗

🎥 Suivre le live : https://t.co/Ls82UJkcTi 🔗

6 languages, 🇬🇧🇫🇷🇮🇹🇪🇸🇹🇭🇨🇳#UTMB2022 #UTMBlive pic.twitter.com/TaZiY0eDP0