La afición del City se gasta 1.000 libras en un pancarta en catalán para que Guardiola renueve

La afición del Manchester City desplegará hoy una pancarta en catalán en el partido contra el Fulham pidiendo a Pep Guardiola que se quede y que no se vaya este verano, cuando acaba su contrato. Un grupo de aficionados del City ha recaudado 1.000 libras para mostrar una pancarta -"Nosaltres volem que et quedis" es decir "Nosotros queremos que te quedes" - a favor de que el técnico renueve. "Tienen que pasarme la factura y pagaré la pancarta. No quiero que se gasten el dinero en eso. ¿Qué puedo decir? Se lo agradezco mucho, me enamoré del club desde el primer día que llegué. Lo que va a pasar, pasará", dijo el técnico español.

Tras nueve años en el club, Guardiola acaba contra el próximo 30 de junio y aún no ha dado visos de querer renovarlo. Una salida este verano coincidiría con el veredicto de los 115 cargos por ir en contra del "fair play" financiero de los que se le acusan, así como de un hipotético puesto en la selección inglesa, donde está un entrenador interino desde que se marchó Gareth Southgate después de la Eurocopa.

El Liverpool, líder de la Premier, tratará de retener en su visita al necesitado Crystal Palace su posición de privilegio, en una séptima jornada en la que el City, que recibe al Fulham en el Etihad Stadium, y el Arsenal, que se mide en casa con el Southampton, penúltimo de la tabla, esperan su oportunidad para asaltar la cabeza.

El tropiezo de los "citizens" la semana pasada ante el Newcastle (1-1) sirvió en bandeja el liderato al conjunto "red", ahora en lo más alto con 15 puntos, uno más que los de Pep Guardiola y que los de Mikel Arteta. A dos se encuentran el Chelsea y el Aston Villa de Unai Emery.

Ahora, los de Arne Slot, que entre semana firmaron una nueva victoria en Liga de Campeones ante el Bolonia (2-0), buscarán un tercer triunfo liguero consecutivo que les garantice seguir en la primera plaza. Enfrente estará el Crystal Palace, que todavía no ha ganado este curso y que marca la zona de descenso.

Mientras, el City espera aprovechar la dinámica de Champions, donde goleó al Slovan Bratislava (0-4), para olvidar los últimos empates frente al Arsenal y el Newcastle. Los de Guardiola se han visto lastrados en las últimas semanas por las lesiones de Kevin de Bruyne, al que se le espera para después del parón internacional, y de Rodri, y ha sido Haaland, con diez goles en seis encuentros ligueros, el que ha mantenido el equipo a flote.

Ahora, el equipo "sky blue" se mide con un Fulham que aspira a colarse en la zona continental. Los de Marco Silva son sextos, a dos puntos de la quinta plaza. El City lleva 16 encuentros consecutivos ganando al conjunto londinense, la mayor racha en la historia del fútbol inglés.

El Arsenal recibe en el Emirates Stadium a un Southampton en problemas, que no ha estrenado su casillero de victorias y que está a dos puntos de los puestos de salvación. Los de Arteta, el único equipo invicto en la competición junto al City, llegarán a la cita con el arreón anímico que supuso el triunfo ante el Paris Saint-Germain.

Además, el Chelsea, que en Conference League derrotó al Gent (4-2), espera defender la quinta plaza en casa ante el Nottingham Forest, en un domingo en el que también se verán las caras Aston Villa y Manchester United. Los de Unai Emery acumulan siete partidos consecutivos sumando entre todas las competiciones -dos de ellos victorias en Champions ante el Young Boys y el Bayern de Múnich esta semana- y son quintos, mientras que el United es decimotercero y suma cuatro encuentros sin conocer la victoria.