El agujero negro de 33 millones de Aston Martin

Aston Martin sigue sin dar con la tecla correcta. Y es que, el no funcionamiento de los diferentes paquetes de mejoras que lleva introduciendo Aston Martin no dan resultados. De hecho, durante la anterior temporada las cosas se dieron mejor.A este problema deportivo para Fernando Alonso y Lance Stroll habría que añadirle ahora una derivada económica casi más importante todavía.

Hay que matizar que el máximo dinero que la FIA permite gastar a los equipos está medido al céntimo y si se sobrepasa al final termina con graves sanciones. En 2023, 2024 y 2025 el máximo dinero que se les permite gastar es de 135 millones de euros. El periodista Carlos Miquel dice que las mejoras que la escudería de Silverstone llevó a Imola eran más importantes de lo que trascendió. "No solo en cuanto a importancia en términos de ritmo si no a nivel económico. Sin embargo, no solo no funcionaron, si no que convirtieron al AMR24 en un potro desbocado que acabaron con Fernando Alonso estrellado contra el muro en una ocasión y saliéndose a la grava en clasificación", matiza.

En otras palabras, Aston Martin invirtió en estas mejoras un 25% de su presupuesto total, lo que vendrían a ser algo más de 33 millones de euros. La razón de seguir trabajando en hacerlas funcionar no es otra que no asumir el haber tirado a la basura semejante cantidad de dinero.

En lo meramente deportivo, hasta el propio Alonso reconoció que no está nada contento. “Yo perdí tres décimas en la curva 11 detrás de Gasly y perdí dos en la penúltima curva, que había tres coches aparcados intento empezar la vuelta. Pero es difícil decir quién tiene la culpa porque no van a desaparecer de repente, no van a volverse invisibles, esto es Mónaco y hay que estar en el momento adecuado en el sitio adecuado y estamos siempre en el momento equivocado. No hay ningún plan; salir el 16, dar 72 vueltas intentar no dañar el coche y llegar con el coche más o menos entero a Canadá”, dijo.