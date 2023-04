Alcaraz puede con el viento y con Bautista

Alcaraz ya está en cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell donde le espera el malagueño Alejandro Davidovich. El defensor del título se deshizo en dos sets de Roberto Bautista por 6-3 y 7-5 en una hora y 55 minutos.

En la Rafa Nadal soplaba un viento que no quería perderse el duelo entre Alcaraz y Bautista. La prueba más evidente de su presencia era lo que se movía la sombrilla del juez de silla. El tenis atrevido y valiente, en ocasiones casi suicida, de Alcaraz no casa demasiado bien con el viento. Por eso en el primer parcial hubo un poco de todo. Pero el juego fue irregular. Las dos raquetas pasaron muchos problemas con su servicio. Hubo tres breaks, dos para Alcaraz y uno para Bautista, y todo estuvo igualado hasta el sexto juego. Alcaraz fue tan fiel a sí mismo que le dio bastante igual cerrar el set con 15 errores no forzados. Él fue a lo suyo y si el viento molestaba pues ya dejaría de hacerlo. Bautista puso en apuros a Carlitos más por los errores del número dos del mundo que por su tenis. Su solidez no fue argumento suficiente para generar dudas en el murciano.

Pedirle a Alcaraz que no arriesgue, incluso en las circunstancias del partido que había, es demasiado. Cuando no se precipitó, dominó. Y así fue como encadenó tres juegos seguidos para apuntarse el primer parcial. Hubo derechas, dejadas, subidas a la red... pero su tenis no tenía la continuidad necesaria para dominar con autoridad. El break con el que abrió el segundo set no desgastó a Bautista que se agarró a la pista con su consistencia habitual. Los altibajos de Alcaraz fueron suficientes para que el castellonense sobreviviera hasta el décimo juego. Las dejadas ahí le hicieron la vida imposible y dejaron vía libre para el murciano.

El quinto cuarto de final para Davidovich

Alejandro Davidovich venció con solvencia (6-4 y 7-5) al finés Emil Ruusuvuori. El malagueño, número 38 del mundo, solventó por la vía rápida el primer set, que contrastó con la igualdad de la segunda manga, cuando hubo dos roturas de servicio antes de que Davidovich volviera a romper el saque del finés (40) en el undécimo juego, defendiera el suyo y cerrara el encuentro en 85 minutos. Davidovich jugará sus quintos cuartos de final esta temporada tras alcanzar esta ronda en los torneos de Adelaida (Australia), Doha (Catar), Estoril (Portugal) y el Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos). En todos ellos cayó derrotado.

El italiano Jannik Sinner, cuarto cabeza de serie, sufrió más de lo previsto ante el japonés Nishioka y necesita tres sets (6-1, 4-6 y 6-3) para colarse en cuartos. El 6-1 del primer set no hacía presagiar los problemas que iba a tener Sinner ante el nipón. El transalpino, que de vez en cuando se tocaba el isquiotibilial izquierdo, necesitó mas de dos horas para resolver el partido. Ahora se medirá con su compatriota Lorenzo Musetti que liquidó a Cameron Norrie (3-6, 6-4 y 6-1).

El que no tuvo problemas para superar ronda fue el griego Stefanos Tsitsipas, que derrotó al canadiense Denis Shapovalov por 6-3 y 6-2 en 77 minutos y se medirá ahora con Alex de Miñaur. El australiano no pisó pista por la retirada del búlgaro Grigor Dimitrov, con problemas estomacales.