Aleix García, de la liga rumana a la selección

El Girona es líder de Primera y uno de sus capitanes, Aleix García, es el primero de sus jugadores en ser convocado por Luis de la Fuente para la selección absoluta. «No se regala nada a nadie. Se lo ha ganado. Ha tenido una campaña espectacular. El Girona va líder, enhorabuena a Míchel y al Girona, pero Aleix tiene una calidad fuera de toda duda y creo que ha madurado mucho y futbolísticamente está en uno de sus mejores momentos. Puede jugar en varias posiciones», explica el seleccionador.

Aleix, que tiene 26 años y se crio en la cantera del Villarreal, es uno de esos jugadores que el Manchester City fue a buscar desde jovencito. Desde allí llegó al Girona, primero por varias cesiones y desde el verano de 2021 en propiedad. Fue uno de los futbolistas que participaron del ascenso y es también uno de los jugadores en los que más confía su entrenador, Míchel. Uno de los pocos que ha jugado todos los minutos que se han disputado en la Liga.

«Sé que el equipo está haciendo las cosas muy bien y que alguien podía tener este premio, pero no me imaginaba que sería yo. Ya he llamado a toda la familia. Todos mis amigos me están felicitando. El móvil me vibra sin parar», reconocía por la mañana el futbolista. «Estoy contento por el club, que también se lo merece», añadía. El Girona algo tiene que ver también en la llamada de Rodrigo Riquelme, que dio el salto a la élite desde el equipo gerundense antes de regresar al Atlético el pasado verano.

En Girona, Aleix también ha mejorado su nivel. Llegaba de unos años en los que había jugado en el Dinamo de Bucarest y en el Mouscron belga antes de pasar por el Eibar. Allí sufrió el descenso del equipo y al año siguiente ascendió con el Girona. «Venía de unos años en los que no estaba al nivel que tenía que estar sobre todo en exigencia personal. Creo que toqué fondo y a partir de ahí me di cuenta de que si no espabilaba podía acabar todo mal», asume el jugador. La compañía de futbolistas como Oriol Romeu, ahora en el Barcelona, le ayudó. «Me dio mucho», dice.

Ahora Aleix García es otro. «Tengo muchísima confianza en mí mismo para poder demostrar en cada partido lo que llevo dentro», dice y asegura que su equipo está haciendo «un trabajo espectacular». De la Fuente confía en él y ya advierte de que su presencia en la selección no es un regalo. Ni para él ni para su equipo.