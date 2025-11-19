Alejandro Iribas, campeón de España de Supercars

El Campeonato de España de Supercars Endurance GTX se decidió en la última carrera del calendario, celebrada en Jerez, con el triunfo del piloto avilesino Alejandro Iribas y su compañero Ángel Santos a los mandos de su Ligier con el patrocinio de Tierra de Sabor. En el circuito Ángel Nieto de Jerez, esta pareja logró ganar en la primera carrera y atravesar la meta en quinta posición en la segunda competición con lo que matemáticamente aseguraron el título nacional.

Alejandro Iribas y su compañero Ángel Santos han vuelto a brillar dentro de Supercars Endurece en Jerez, ya que se impusieron en la primera de las carreras y acabaron en la quinta plaza en la segunda, lo que les colocaba en primera posición dentro de la clasificación del campeonato que ha estado muy disputado frente a sus rivales. "Para mi es un orgullo haber ganado en mi primera participación en este campeonato tan exigente y a un nivel tan alto", declaraba Iribas nada más terminar la carrera que le dio el título Ibérico. "Agradezco a todos mis patrocinadores el esfuerzo que realizan y también la confianza que depositan en mi para conseguir este triunfo que es de todos", declaraba el piloto de Tierra de Sabor tras su triunfo.

El Ligier JS2R de la pareja Iribas-Santos, del equipo Chefo Sport, tuvo como principales rivales en este certamen al equipo McLaren Barcelona de SMC y a la formación del BMW M4 GT4 del equipo anglo-portugués conformado por la pareja Moura y Grant, piloto británica que viene de la F-1 Academy.

Con los resultados de las carreras jerezanas, el equipo español consiguió el título tras ganar tres de las ocho carreras en su primera participación en el Campeonato Supercars Endurance, luchando con su Ligier de tú a tú con marcas como BMW, Ferrari, Aston Martin, Porsche o Ginetta.