Alonso se disfraza de adivino en Monza

Vuelve la Fórmula Uno y lo hace en el circuito de Monza. Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo, que marcó el octavo tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Italia, el decimocuarto del campeonato, manifestó que cree que el sábado "estará apretado" y criticó el formato experimental de ahorro de neumáticos -usado también en Hungría-, que provocó que "no" hayan extraído "mucha información, porque no hay ruedas que probar".

"Siempre está bien rodar en Monza, con unos reglajes muy únicos, con bajísima carga aerodinámica; alcanzando elevadísimas velocidades. Sientes realmente la adrenalina, al pilotar en esas condiciones, aquí", explicó Alonso, en una segunda juventud a los 42 años; que, con siete podios en lo que va de curso, es tercero en el Mundial: a 171 puntos del líder, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cada vez más cerca de su tercer título seguido.

"No conseguimos dar muchas vueltas, primero por lo de Lance (su compañero canadiense, que averió su AMR23 nada más arrancar el segundo entrenamiento, a causa de un problema del sistema de combustible que le impidió marcar siquiera tiempo alguno en la sesión vespertina). Y, además, con este formato, no podemos hacer muchas vueltas. Así que pedimos perdón a los aficionados, que no ven casi coches rodando", explicó Alonso en un video publicado en la página oficial de la F-1.

"No tenemos mucha información, porque no hay ruedas que probar. Pero es lo mismo para todos: así que intentaremos adivinar, con miras a la calificación", comentó el genial piloto asturiano, 32 veces victorioso en la F-1, en la que suma 105 podios.

"Va a estar muy apretado, porque sólo hay seis curvas en Monza. Y todo estará en dos o tres décimas; desde la sexta a la decimosexta posición", opinó. "Así que tenemos que asegurarnos de que estamos en la parte alta del grupo", afirmó Alonso, que viene de protagonizar otra clase magistral de pilotaje el pasado domingo en Zandvoort, donde acabó segundo -por detrás de "Mad Max"- el Gran Premio de Holanda.

Carlos Sainz (Ferrari), que marcó el día de su vigésimo noveno cumpleaños el mejor tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Italia, asegura que lo del sábado "no será fácil; porque todo está muy ajustado". "En líneas generales, ha sido un viernes positivo", manifestó el talentoso piloto madrileño, con una victoria y que este fin de semana apunta, como poco, a su decimosexto podio en la categoría reina, el primero del curso, en el Gran Premio que se disputa en casa de su escudería y ante los apasionados "tifosi" ferraristas.

"El coche parece que ha recuperado su ritmo este fin de semana; y las características de la pista parece que se ajustan mejor a las nuestras", apuntó Sainz, quinto en el Mundial, con 102 puntos, tres de ventaja sobre su compañero, el monegasco Charles Leclerc, que marcó el sexto tiempo de los entrenamientos. "Tan sólo es viernes y mañana no va a ser fácil, ya que el grupo está muy ajustado, con varios coches en tan sólo un par de décimas", comentó. "Seguiremos tratando de sacarle más rendimiento al coche, especialmente en las tandas largas; en las que creo que aún hay margen de mejora", explicó. "Es fantástico pilotar ante este público tan asombroso aquí en Monza. Así que sigamos apretando a tope", manifestó Sainz.