Ancelotti sobre sus cambios ante el Atlético en el derbi: "No me arrepiento, eran por cansancio"

Sin Mbappé, ya avisó Ancelotti de que podía cambiar algo el esquema que estaba utilizando esta temporada. Sin la gran novedad en la plantilla, el técnico del Real Madrid tiró del equipo base que le llevó a ganar la Liga y la Champions League el curso pasado. Un sistema que nació en el Metropolitano, con esa derrota clara, la única de la temporada, de la que los blancos sacaron un gran aprendizaje para ser un equipo equilibrado en las dos áreas. Sin haber perdido desde entonces, volvió el Madrid ayer al campo del Atlético y cambiando a Modric por Kroos y a Tchouaméni por Camavinga, puso en el terreno de juego el once que ganó la Liga de Campeones en Londres el 1 de junio.

Un Madrid que se puso por delante liderado por Vinicius, que ya empieza a acumular jugadas decisivas después de un arranque algo tibio. Entró y decidió el partido ante el Espanyol, encarriló el triunfo en menos de un minuto ante el Alavés con el regate y la asistencia a Lucas Vázquez frente al Alavés; y en el Metropolitano, forzó la falta de la que nació el gol de Militao. Después el balón le llegó a él y lo puso en el área para el tanto del central brasileño.

Por delante en el marcador, Ancelotti quiso guardar lo que ya tenía y acabó con cuatro laterales en el campo: Carvajal y Lucas Vázquez en la derecha, y Mendy y Fran García en la izquierda. Confiaba en montar un bloque sólido para llevarse los tres puntos de la guarida rojiblanca, pero se le hizo algo largo el derbi al técnico del Real Madrid. "Una pena que nos empataran al final, estuvimos cerca", decía Ancelotti, que defendió sus tres cambios en el derbi: "No me arrepiento de los cambios, eran sólo por el cansancio de los jugadores. Pienso siempre en positivo, no negativo, pienso que con el empate hemos recortado un punto al líder, que estamos en buena dinámica y pensamos ya en el miércoles. Cuando tienes ventaja y quedan cinco minutos tienes que defender, y lo hicimos muy bien hasta esa última en la que han filtrado un pase perfecto y nos han marcado el gol".

Sobre Endrick, y una jugada en la que volvió a chutar cuando quizá podía haber pasado a Bellingham, lo tenía claro y le quitó importancia. "Creo que no era una jugada tan clara como ante el Stuttgart. No lo veo como un drama atómico que haya chutado", confesaba.