Armando Trapote: "El equipo estaba hecho muchos meses antes de los Juegos"

El equipo español de Salto de Obstáculos logró la clasificación para los Juegos de París en verano de 2023. En noviembre de ese año, Carolo López Quesada, el Jefe de Equipo luego destituido, aseguraba en LA RAZÓN: "Ya hay diez caballos que cumplen los requisitos para ir a los Juegos". Hablaba de Eduardo Álvarez Aznar, Sergio Álvarez Moya, Armando Trapote y Teresa Blázquez de manera inicial, aunque ejaba la puerta abierta a cualquier binomio: "Empezaremos el año con las rutas de Valencia y Montenmedio, para después abordar diferentes Copas de Naciones, tomar parte en el CSI 5* de Madrid que es una pista muy importante y seguir hasta La Baule. Después bajaremos el nivel hasta correr el CSI 4* de La Coruña". A París irían los binomios que mejor saltaran los concursos de máximo nivel internacional. Eso en teoría porque la polémica rodeó al equipo desde antes de acudir a la cita olímpica.

Armando Trapote y Teresa Blázquez, que antes no habían expresado su opinión sobre toda la polémica, han mantenido una charla con LA RAZÓN. Se les acusa de chantajear al presidente de la Real Federación Hípica Española, Javier Revuelta, de usar el poder que tienen por ostentar cargos en la RFHE y por tener el mayor circuito hípico de Europa, el cual tiene más relación directa con la Federación Ecuestre Internacional que con la nacional, ya que es de índole internacional el grueso de su negocio. "Estar en la Federación nos sirve para hacer política y asesorar, pero no tenemos poder de decisión alguno", dice Teresa.

Ella asegura que durante el mencionado CSIO 5* de La Baule, ella personalmente le dijo a Javier Revuelta que no quería saltar los Juegos. "Yo no quería saltar en París porque aún no me sentía preparada para los Juegos", dice. Esta afirmación echa por tierra el argumento de que la lucha de Armando contra la selección fuera exclusivamente por meterla a ella.

Armando Trapote, marido de Teresa, era un fijo en el equipo de París, pero tras la revuelta inicial se negó a participar en los Juegos "en busca de un deporte olímpico justo porque la dirección técnica no actuó por el bien de España. Ha sido una situación sumamente desagradable y el equipo estaba hecho muchos meses antes de los Juegos", comenta. Al recibir la llamada directa del presidente de la RFHE y ver la repercusión que podría tener su ausencia decidió participar. "Renuncié porque no se estaban siguiendo los criterios que nos anunciaron, pero por responsabilidad con mi país, accedí a ir", comenta Armando Trapote.

En París, Armando se encuentra con que él y "Tornado VS" no entran en el equipo. Terminada la toma de contacto para individuales y con un recorrido impecable del binomio recibieron una llamada en la que se les comunicó que Armando y ''Tornado VS'' no correrían individuales. "Si hubiera tenido fuerza en la RFHE, habría saltado en París", apunta Trapote. La situación se tornó muy tensa y los jinetes seleccionados no dirigían la palabra a Armando ni a Teresa. "En los Juegos no nos saludaba ni hablaba absolutamente nadie. La situación en París no fue la más fácil. Mi hija de nueve años me llegó a llamar llorando preguntando qué es lo que pasaba", asegura Teresa Blázquez.

Armando optó por volver a España después de trasladar la situación tanto al Presidente de la RFHE como al Secretario General. Ambos dieron el visto bueno y entendieron el motivo del regreso.

Los Juegos acabaron, pero el conflicto siguió en Bruselas. "Aquello fue duro, estoy cansada y triste porque me insultaron de una manera horrible y machista", asegura Teresa que apunta directamente a Sergio Álvarez Moya y que confía en que "se tomen medidas contra él". "Mírala, se acuesta con todos los hombres que puede, con la cara que tiene de inocente es una puta, el marido es un cornudo, yo la conozco bien y es peligrosa...", asegura la amazona que la llegaron a decir. Teresa también denuncia una actitud amenazante que la llevó a realizar un escrito ante el Presidente del Jurado, el Jefe de Comisarios del concurso, de la Real Federación Hípica Española y de la Federación Ecuestre Internacional a los efectos oportunos. "“Se me ha dislocado la mandíbula de los nervios por apretar que he pasado. He perdido amistades de hace cuarenta años y se ha atacado la imagen de Dehesa Montenmedio", afirma Teresa Blázquez. "Este año para los Campeonatos de España Clásicos y Absoluto, hemos sido la única candidatura. Cuando confluimos varias, nosotros siempre nos retiramos. Así ha ocurrido con menores o con veteranos", defiende ella.

Con todo este panorama parecía lógico que ambos apoyasen la candidatura de Ignacio Ridruejo para las próximas elecciones a la RFHE, pero no. "A Javier le tengo cariño y más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Con Cayetano Martínez de Irujo he estado hablando, pero a sus compañeros de viaje los tengo miedo y a Nacho Ridruejo no le conozco", comenta Teresa.

Armando trata de mirar al futuro. Cuadra renovada, y nuevos proyectos con la presencia de un inversor que se alía con él para hacer equipo. Barmar, la empresa de Guillermo y Paloma Barceló, propietarios de caballos de Mariano Martínez Bastida, otro damnificado en la crisis del equipo de Salto, se ha sumado a Trapote. La familia Barceló quiere completar un buen equipo de Salto donde Mariano Martínez Bastida y Armando Trapote sean los principales jinetes.