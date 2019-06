El trueque de jugadores entre el Real Madrid y el Liverpool

Asensio tiene que decidir su futuro. Si se queda en el Real Madrid sabe que va a tener que pelear por ser titular después de que este año no haya conseguido dar un paso adelante. Otra posibilidad es que salga. Según el periódico Express, el futbolista podría marcharse al Liverpool para que llegase Mané al Real Madrid.

Klopp es un admirador de Asensio y el Liverpool ya hizo en su momento una oferta mareante por el futbolista. Y Zidane quiere a Mané.

Otra cosa es que el jugador quiera marcharse. El Real Madrid no le va a forzar a nada. Es Asensio el que tiene que decidir si pelea en el conjunto blanco o busca en otro sitio. La campaña pasada, si el Real Madrid no se dio urgencia en los fichajes fue porque se confiaba en la explosión del joven futbolista, que luego no llegó. El papel de Asensio ha sido una de las decepciones de la temporada.

Pero en el Real Madrid no quieren deshacerse de él, a no ser que el futbolista se quiera ir y la oferta o el jugador que llegue merezca la pena.

Otro jugador que está en una posición similar es Isco, que también tendrá que pelear por un sitio en el Real Madrid después de una temporada decepcionante. Sabe que lo tiene difícil y que, según adelantó el Marca, el City de Guardiola se lo quiere llevar. Isco, como Asensio, tiene que decidir si pelea o se va. Es otro futbolista con mucho mercado.